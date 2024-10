Seat Leon SC: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Seat Leon SC viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Im Jahr 2005 verlässt der Seat erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit einer Fahrzeuglänge von 4,32 Metern ist der Leon ein kompakter Vertretert im Limousinen-Segment. Die schöne Karosserie wurde von Seat besonders flach geformt. Seat sieht in der globalen Perspektive weiterhin eine Berechtigung für klassische Limousinen, auch wenn hierzulande die SUVs weiter boomen. In anderen Märkten, zum Beispiel in Südeuropa oder auch in China, sind Personenwagen dieses Zuschnitts jedoch nach wie vor beliebt. Die ausgewogene, harmonische Linienführung beim Seat Leon SC mag dafür ein Grund sein. Die Proportionen stimmen: die robust ausgestellten Kotflügel sorgen für sportliches Flair.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Ein robuster Motor treibt den Spanier an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Immerhin bis zu 265 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 86 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Seat. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 13,7 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 247 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 130 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1400 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 350 Newtonmeter haben. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 8,6 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt. Der Seat Leon fährt neben seinen Austattungsvarianten mit konventionellen Antrieben auch mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 7,3 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 206g pro 100 Kilometer.

Liefert der Seat Leon SC genügend Funktionalität im Alltag?

Die Verarbeitung des Seat Leon SC bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Seat zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 341 Litern ausreichend groß. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 4,32 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,77 Tonnen hat das Modell Leon aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Gegen Aufpreis gibt es neben der Handschaltung eine Sechs-Stufen-DSG-Automatik. Der Seat Leon wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Seat Leon SC?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Seat Leon SC macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Seat Leon SC?

Auf auto.de die Kompakt-Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Seat Leon SC zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Vergleichsangebote für den Seat Leon SC: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Seat Leon SC für nur 30.758 €

Unser erstes Angebot des Seat Leon SC hat einen Kaufpreis von 30.758 €. Sie sparen 4.244 € bei einem Listenpreis von 35.002 €. Das sind satte 12 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden. Für Sie können wir den Seat Leon SC mit 282 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 6.100 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Seat Leon: 29.458 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Seat Leon auch für 29.458 € anbieten, statt bisher für 34.826 €. Der Preisnachlass von 5.368 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Leon kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 5.800 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 260 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Seat Leon zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Seat Leon SC: Bei uns für nur 26.558 € als echtes Schnäppchen zu haben

Aktuell bieten wir den Seat Leon auch für 26.558 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 3.324 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.882 € liegt. Bei 11 % Ersparnis kann man mit dem Seat ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Leon entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 243 € vor und eine Anzahlung von 5.300 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Seat Leon SC zu

Der Seat Leon SC ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der Seat Leon SC nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.