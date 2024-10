Seat Ateca SUV: Mit Allrad voran in die Zukunft

Elegant und robust, komfortabel und geländetauglich: Diese Eigenschaften schreibt Seat dem Ateca SUV zu. Die Baureihe des Crossover-SUV basiert auf einer innovativen Plattform der Spanier. Ein niedrigerer Schwerpunkt und die erhöhte Steifigkeit sollen Stabilität und Handling verbessern, die Lenkung ist nun noch direkter und das Geräuschniveau im Innenraum niedriger. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Seat Ateca, kompakter Offroader im SUV-Stall bei Seat, ist eine Baureihe, die sich seit fünf Jahren auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2016 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor fünf Jahren war der Ateca ohne Frage ein Trendsetter im Segment der kompaktenSUVs. Ab und zu will man die bekannten Pfade mal verlassen und die Freuden des Offroad-Fahrens genießen. Ein Seat SUV, der auch in der Großstadt hervorragend zurecht kommt, wie der Seat Ateca SUV, ist da genau die richtige Wahl. Die gute Ausstattung inklusive einer sanft schaltenden Automatik, der Allrad, der gute Fahrkomfort und die gute Rundumsicht erleichtern die Kaufentscheidung oftmals enorm.

Kann das mit Benzin befeuerte Seat Ateca SUV mit Leistung beeindrucken?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Spanier an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,0 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 116 PS beziehungsweise bis zu 190 PS. Und mit 10,5 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Spanier zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Seat für den Ateca im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 7,5 Sekunden auf Tempo 100. Mit 212 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Spanier aber immerhin schon 183 km/h. Hinzu kommen mindestens 200 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1450 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 5 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 6,3 Litern auf 100 Kilometern rechnen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Seat Ateca SUV?

Die Verarbeitung des Seat Ateca SUV bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Seat zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.604 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,36 Metern. Das Gewicht von 1,84 Tonnen geht für ein SUV wie dem Seat Ateca vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-DSG-Automatik ausgeliefert. Der Seat Ateca wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Ratsam ist es, den Seat Ateca SUV mit 4Drive-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nichts Neues, da natürlich besonders bei umfangreich ausgestatteten SUVs Allrad von den Kunden erwartet wird.

Bringt Sie ein Seat Ateca SUV sicher von A nach B?

ABS, ESP und Traktionskontrolle tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Seat Ateca SUV sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Seat Ateca SUV kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wo kann man den Seat Ateca SUV günstig kaufen?

Auf auto.de das SUV als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Seat Ateca SUV zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst nach eigenem Ermessen anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt Seat Ateca SUV Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Seat Ateca SUV für nur 31.548 €

Unser erstes Angebot des Seat Ateca SUV hat einen Kaufpreis von 31.548 €. Sie sparen 300 € bei einem Listenpreis von 31.848 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Seat Ateca SUV: Günstige Alternativen mit 2.100 € Ersparnis

Unser zweites Angebot zum Kauf des Seat Ateca SUV können wir für 24.889 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 2.100 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 26.989 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 8 %. Ein Leasing ist für dieses Seat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Seat Ateca SUV bis zu 1.000 € sparen

Dieses Seat Ateca SUV ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 26.289 €. Man spart beachtliche 1.000 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Seat Ateca SUV zu

Das Seat Ateca SUV wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das optimierte Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Ateca zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.