Seat Ibiza Limousine: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Bei Seat geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Seat Ibiza als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 180 PS schwebt die 1,7 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Die Baureihe wird seit 2002 gebaut. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Spanier fahrbare Untersätze bauen kann, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Limousine wie der Seat Ibiza Limousine kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich die Seat Ibiza Limousine sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Seat hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Seat zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Welche Leistungsdaten liefert die Seat Ibiza Limousine?

Ein robuster Motor treibt den Spanier an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Dreizylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 180 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Seat Ibiza immerhin schon mit 60 PS an den Start. In flinken 17,5 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Der Antrieb macht ihn maximal 215 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 108 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1600 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 330 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 7,9 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Seat Ibiza Limousine?

Die Seat Ibiza Limousine ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Die Platzverhältnisse im Ibiza sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,99 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,7 Tonnen hat das Modell Ibiza aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Wenn verfügbar, überträgt der Ibiza seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Optional gibt es neben der Handschaltung eine Vier-Stufen-DSG-Automatik. Der Seat Ibiza wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Fahrzeugs unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Seat Ibiza Limousine?

ESP, ABS und Traktionskontrolle tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Seat Ibiza Limousine beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Seat Ibiza Limousine ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Seat Ibiza Limousine wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wie kann man sich ein günstiges Seat Ibiza Limousine Angebot sichern?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Seat Ibiza kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Ibiza finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Seat Ibiza Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre Seat Ibiza Limousine

Die Seat Ibiza Limousine für nur 21.748 €

Wer sich für die Seat Ibiza Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 21.748 € spart man 3.612 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 25.360 € liegt. Das ist ein Rabatt von 14 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Ibiza können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 4.300 €, einer Rate von 198 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Seat Ibiza Limousine für 18.948 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der Seat Ibiza Limousine können wir für 18.948 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 4.911 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 23.859 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 21 %. Ein Leasing ist für dieses Seat-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann die Ibiza Limousine für 157 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 3.700 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Seat Ibiza Limousine bis zu 4.169 € sparen

Diese Seat Ibiza Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 19.648 €. Man spart beachtliche 4.169 € zum herkömmlichen Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 18 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 170 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 3.900 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Seat Ibiza Limousine: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der positive Eindruck der Seat Ibiza Limousine überwiegt eindeutig. Die Limousine, die auch auf Langstrecken dauerhaft , begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.