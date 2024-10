Lada - top-marke zu niedrigen preisen

Lada ist der größte Pkw-Hersteller Osteuropas. Die Marke gehört dem AvtoVAZ-Konzern, dem größten PKW-Produzenten Russlands, und war lange für den Export ins westliche Europa reserviert. Gebaut werden die Fahrzeuge auch in der Ukraine, in Kasachstan, Ägypten, Ecuador und in Uruguay. Seit 2008 ist der Renault-Nissan-Konzern an dem russischen Unternehmen beteiligt.