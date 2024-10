DS 9: Premium-Limousine mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der DS 9 viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Im Jahr 2021 verlässt der DS erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit dem DS 9 entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der 9 besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Acht-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Hybrid-Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der 9 startet mit einem Hybrid-Aggregat. Satte Pluspunkte sammelt der DS 9 beim Fahren. Schon mit dem 225 PS starken Hybrid, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 8,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 240 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 236 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 300 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1900 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 360 Newtonmeter haben. Neu an Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 6,9 und 7 Liter Benzin. Zwischen den Motorisierungen mit Benziner und Diesel rangiert der Hybrid-Antrieb, den laut DS in der Zukunft immer mehr der Käufer in Deutschland in das Zentrum ihrer Kaufentscheidung rücken werden. Der Benzin-Elektro-Zwitter wurde von Grund auf neu entwickelt. Hier übernimmt aber immer noch ein Vier-Zylinder-Benziner die Hauptantriebsarbeit. Flankiert wird er dabei von einem Elektromotor, was sich zu einer Systemleistung von bis zu 225 PS summiert. Wer seinen Gasfuß zügelt und so fährt wie von DSs Hybrid-System vorgesehen, also viel rollen (segeln) lässt und behutsam mit dem Pedal umgeht, ist häufig im Elektromodus unterwegs und bleibt leicht unter dem Wert von 1,5 Litern.

Wie komfortabel ist man im DS 9 unterwegs?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik, USB-Anschluss, Navigationssystem, Sitzheizung, Multifunktionslenkrad, Zentralverriegelung, Servolenkung und Start/Stop-Automatik. Mit 4,93 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 510 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.510 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,54 Tonnen hat das Modell 9 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. In Verbindung mit der Acht-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Standardmäßig wird der DS 9 nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des DS 9?

Die Limousine bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurhalteassistent ist der 9 gut aufgestellt. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den DS 9 als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wo gibt es hohe Rabatte für den DS 9?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen DS 9 kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den 9 finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des DS 9. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Jetzt DS 9 Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der DS 9 für nur 37.949 €

Wer sich für den DS 9 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des DS 9 für 36.649 €

Unser zweites Angebot des DS 9 können wir für 36.649 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 8.900 € zum Marktpreis von 45.549 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 20 %. Ein Leasing für den DS ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

DS 9: Angebot Nr. 3 für 36.749 €

Aktuell bieten wir den DS 9 auch für 36.749 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 38.149 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man mit dem DS ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der 9 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim DS 9 zu

Der DS 9 ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört der DS 9 nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.