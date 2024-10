DS 7 Crossback: Premium-SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines DS 7 Crossback Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen dabei Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Der Siegeszug des DS 7 Crossback beginnt im Jahr 2017. Der DS 7 Crossback verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses DS 7 Crossback bietet einen kraftvollen Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim DS 7 Crossback handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Welche Leistungsdaten liefert der DS 7 Crossback?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der 7 Crossback mit einem 1,5-Liter-Motor. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 131 PS beziehungsweise bis zu 224 PS. Die 10,8 Sekunden, die dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem 7 Crossback nur 8,3 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 194 km/h. Hinzu kommen mindestens 300 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 400 Newtonmeter haben. Neu an Bord ist ein Benziner. Er verbraucht zwischen 5,9 und 5,9 Liter Benzin.

Wie komfortabel ist man im DS 7 Crossback unterwegs?

Die Verarbeitung des DS 7 Crossback bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des DS zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,57 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 555 Litern üppig bemessen. . Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,9 Tonnen hat das Modell 7 Crossback aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Acht-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Der DS 7 Crossback wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Nimmt man im DS 7 Crossback sicher am Straßenverkehr teil?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des DS 7 Crossback sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim DS 7 Crossback kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig DS 7 Crossback fahren?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des DS 7 Crossback zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt DS 7 Crossback Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der DS 7 Crossback für nur 27.048 €

Unser erstes Angebot des DS 7 Crossback hat einen Kaufpreis von 27.048 €. Sie sparen 3.500 € bei einem Listenpreis von 30.548 €. Das sind satte 11 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des DS 7 Crossback für 29.248 €

Unser zweites Kaufangebot des DS 7 Crossback können wir für 29.248 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 6.900 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 36.148 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 19 %. Ein Leasing ist für dieses DS-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

DS 7 Crossback: Bei uns für lediglich 25.648 € besonders günstig

Dieser DS 7 Crossback ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 25.648 €. Man spart beachtliche 2.700 € zum normalen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig DS 7 Crossback fahren!

Der DS 7 Crossback wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 7 Crossback zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.