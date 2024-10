Citroen e-Jumpy: Ein Multitalent

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Transporter viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Citroen e-Jumpy das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der e-Jumpy ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Citroen durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Null Jahre ist es her, als er zum ersten Malvom Band lief. Der e-Jumpy mit seinem kantigen Design sorgt für Aufsehen, nicht nur äußerlich. Im Inneren bietet er mehr und moderne Features als sein Vorgänger und das Cargo-Abteil auf der Hinterachse kann mit noch mehr Paketen, Baustoffen oder Werkzeugen beladen werden. Ein Citroen e-Jumpy muss Versatilität im Berufsalltag liefern, um mit jedem konkurrierenden Transporter weiter mithalten zu können. Das gelingt dem Citroen und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich bei seiner Käuferschaft großer Beliebtheit erfreut. Zu verdanken hat er es auch seinen vielen, verschiedenen Ausstattungs- und Karosserievarianten, die jetzigen Interessenten und zukünftigen Besitzern zur Auswahl stehen.

Was sind die technischen Daten des Citroen e-Jumpy?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der e-Jumpy mit einem Elektro-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der Citroen e-Jumpy beim Fahren. Schon mit dem 136 PS starken Elektro-Motor, hat man viel Fahrfreude. Mit 170 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Franzose aber immerhin schon 145 km/h. Der Motor hat 260 Newtonmeter Drehmoment. Aber zunächst ist es gut, dass es dank Citroen jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen nervt. Damit hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet einen e-Jumpy wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Wie bequem reist man im Citroen e-Jumpy?

Der Citroen e-Jumpy ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 4600 Liter - ein ordentlicher Wert für 5,31 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 7.000 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,9 Tonnen hat das Modell e-Jumpy aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme In Verbindung mit der Ein-Stufen-Automatik offenbaren sich keine Schwächen. Serienmäßig wird der Citroen e-Jumpy nur mit Frontantrieb angeboten.

Gilt Safety First auch für den Citroen e-Jumpy?

ESP und ABS tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Citroen e-Jumpy beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Citroen e-Jumpy ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Citroen e-Jumpy wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Citroen e-Jumpy?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Preisvergleich: Citroen e-Jumpy günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Citroen e-Jumpy für nur 45.149 €

Wer sich für den Citroen e-Jumpy entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 45.149 € spart man 4.327 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 49.476 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 9 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den e-Jumpy können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 9.000 €, einer Rate von 563 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist der Transporter günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Citroen e-Jumpy: 46.149 €

Unser zweites Angebot des Citroen e-Jumpy können wir für 46.149 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 13.935 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 60.084 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 23 %. Ein Leasing für den Citroen ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer statt Barkauf oder Finanzierung ein Leasing bevorzugt, dem können wir den e-Jumpy mit 390 € monatlicher Leasing-Gebühr anbieten. Die Laufzeit beträgt 48 Monate - bei einer Anzahlung von 9.200 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern.

Günstiger ist der Citroen e-Jumpy nicht zu haben

Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Citroen e-Jumpy wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das aktuelle Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den e-Jumpy zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.