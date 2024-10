Volvo S60 Cross Country: Schöner sprinten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Volvo S60 Cross Country viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Baureihe wird seit 2015 gebaut. Derzeit sieht man er oft auf der Straße. Deutschlands Straßen würden schöner werden, wenn mehr Fahrzeuge vom Rang eines Volvo S60 Cross Country auf ihnen fahren würden. Denn, dass das Konzept der Schweden andere aktuelle Modelle der Mitbewerber alt aussehen lässt, ist ein Urteil, das Viele teilen. In der Praxis punktet er außerdem mit hohem Reisekomfort, umfangreicher Ausstattung und seinen Assistenzsystemen. Die Limousine streckt sich auf 4,64 Meter und entspricht damit den regulären Ausmaßen seiner Fahrzeugklasse. Dank scharfer Linienführung wirkt der Viertürer überhaupt nicht schwerfällig. Vor allem die derzeit so moderne Coupé-Dachlinie haben die Schweden extrem betont. Vorn steht der Kühlergrill aufrecht, ebenfalls ein Merkmal, das ihn als äußerst zeitgemäß auszeichnet.

Macht der Volvo S60 Cross Country mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Schweden an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 2,0 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 95 PS auf 245 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Er sprintet in 9,1 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 210 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 205 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 350 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 440 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Volvo für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 7,4 Litern an.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Volvo S60 Cross Country?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Servolenkung, Lenkradheizung, Navigationssystem, Start/Stop-Automatik, Klimaanlage beziehungsweise 3-Zonen-Klimaautomatik und Sitzheizung. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 339 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,64 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 380 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,87 Tonnen hat das Modell S60 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Der Volvo erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-Geartronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die Kraft des S60 Cross Country wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volvo: Die Premium-Limousine wird aber auch optional mit AWD-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Gilt Safety First auch für den Volvo S60 Cross Country?

Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Volvo S60 Cross Country inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Volvo S60 Cross Country?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Wer sich für den Volvo S60 Cross Country entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Schnell Rabatte für die Volvo S60 Cross Country sichern!

Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim S60 kann man einmachen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstigesverfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volvo S60 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch einestellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Der Volvo S60 Cross Country wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den S60 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.