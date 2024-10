Volvo S60 Plug-in-Hybrid: Power für den schönen Schweden

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den beherzten Antrieb bietet der Volvo S60 Plug-in-Hybrid viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Im Jahr 2000 verlässt der Volvo erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Der Volvo S60 Plug-in-Hybrid ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Volvo eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Hybrid-Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Fünf-Stufen-Geartronic-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Welche Leistungsdaten liefert der Volvo S60 Plug-in-Hybrid?

Ein Sechszylinder treibt den Schweden an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,5 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Das Modell bietet bis zu 367 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Volvo S60 immerhin schon mit 114 PS an den Start. Der angenehm ruhig agierende Benzin-Hybrid beschleunigt den Wagen in 11,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 195 km/h. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Drehmoment wird reichlich geboten: 192 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 470 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 4500 U/min. Der Volvo S60 gehört zu jenen Fahrzeugen, mit denen man auch als Benzin-Hybrid sparsam unterwegs sein kann. Durch die Kombination mit einem Elektromotor ist der Volvo Hybrid zumindest rein rechnerisch sehr sparsam.

Offeriert der Volvo S60 Plug-in-Hybrid viele Extras?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Lenkradheizung, eine Servolenkung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung un eine Start/Stop-Automatik und viele Features mehr Einzug gehalten. Mit 4,52 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist trotz des Hybrid-Akkus unter dem Wagenboden mit 380 Litern üppig bemessen. . Das Gewicht von 1,87 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Volvo S60 vollkommen in Ordnung. Wenn verfügbar, überträgt der S60 seine Kraft über ein Sechs-Gang-Getriebe auf die Straße. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Fünf-Stufen-Geartronic-Automatik ausgeliefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des S60 Plug-in-Hybrid aus. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Volvo: Der Schwede wird aber auch optional mit AWD-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Volvo S60 Plug-in-Hybrid?

Beim Volvo S60 Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie günstig Volvo S60 Plug-in-Hybrid fahren?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Volvo bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Volvo S60 Plug-in-Hybrid

Der Volvo S60 Plug-in-Hybrid für nur 34.289 €

Unser erstes Angebot des Volvo S60 Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 34.289 €. Sie sparen 2.200 € bei einem Listenpreis von 36.489 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Volvo S60: 30.089 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Volvo S60 auch für 30.089 € anbieten, statt bisher für 31.289 €. Der Rabatt von 1.200 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim S60 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Volvo S60 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Volvo S60 Plug-in-Hybrid bis zu 10.340 € sparen

Momentan bieten wir den Volvo S60 auch für 81.649 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 10.340 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 91.989 € liegt. Bei 11 % Ersparnis kann man den schicken Schweden sehr günstig erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung sucht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der S60 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 1.121 € vor und eine Anzahlung von 16.300 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Volvo S60 Plug-in-Hybrid

Der Volvo S60 Plug-in-Hybrid wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den S60 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.