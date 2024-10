Dacia Sandero Stepway: Schöner sprinten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Dacia Sandero Stepway viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2008 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Ohne Frage: Es ist reichlich Power unter der Haube, die der Motor dem Dacia Sandero Stepway mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Wagen umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den schicken Wagen genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Dacia mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Was sind die technischen Daten des Dacia Sandero Stepway?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Der Sandero startet mit einem Autogas-Aggregat. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 68 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 105 PS in der Topmotorisierung. Er sprintet in 15 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 175 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Hinzu kommen mindestens 107 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur1700 U/min zur Verfügung stehen. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 220 Newtonmeter haben. An Bord ist ein Benziner. Der Dacia Sandero fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 0,6 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 180g pro 100 Kilometer.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Dacia Sandero Stepway?

Serienmäßig mit an Bord sind eine Servolenkung, ein USB-Anschluss, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle sowie eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Mit 4,02 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 320 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.200 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,73 Tonnen hat das Modell Sandero aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Fünfgang-Handschaltung. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Fünf-Stufen-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Sandero Stepway aus.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Dacia Sandero Stepway aus?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Dacia Sandero Stepway sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Dacia Sandero Stepway?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Dacia Sandero Stepway

Der Dacia Sandero Stepway für nur 12.648 €

Unser erstes Angebot des Dacia Sandero Stepway hat einen Kaufpreis von 12.648 €. Sie sparen 400 € bei einem Listenpreis von 13.048 €. Das sind satte 3 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot für den Dacia Sandero: 11.348 €

Unser zweites Angebot des Dacia Sandero Stepway können wir für 11.348 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 201 € zum Marktpreis von 11.549 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 2 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Dacia Sandero Stepway bis zu 900 € sparen

Dieser Dacia Sandero Stepway ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 19.258 €. Man spart beachtliche 900 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 207 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 3.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Dacia Sandero Stepway zu

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Dacia Sandero Stepway genau ins Schwarze treffen.