Dacia - Rumänisch, günstig, gut

Welche sind die besten Dacia Modelle?

Welche Dacia Modelle gibt es?

Dacia Kleinwagen und kompakte Modelle

Dacia Kombis

Dacia SUVs, Geländewagen und Crossover

Dacia Vans, Minivans und Kastenwagen

Gibt es Dacia Elektroautos?

Dacia bar kaufen, finanzieren, leasen oder im Abo?

Welche Vorteile bieten Dacia Tageszulassungen und Jahreswagen?

Wo kann man einen Dacia günstig kaufen?

Nicht nur Mehmet Scholl scheinen die ausstammenden, kompromisslosen Kumpanen auf vier Rädern zu gefallen, denn immer mehr deutsche Autofahrer entscheiden sich beim Autokauf für die günstige Alternative Dacia. Wir haben eine Vielzahl neuer und gebrauchter Dacia Modelle zu garantiert günstigen Preisen im Angebot. Alle Autos bei uns wurden vor höchstens acht Jahren zugelassen und besitzen eine maximale Laufleistung von 150.000 km sowie mindestens sechs Monate TÜV. Der Autokauf bei uns gestaltet sich damit besonders einfach und sicher.Für verschiedene Fahrertypen bieten die Rumänen verschiedene Fahrzeugtypen an: zum Beispielwie den Dacia Sandero , geländetauglichewie den Dacia Duster oder geräumigewie den Dacia Dokker sowie praktischewie den Dacia Dokker Express, aber auchwie den Dacia Logan Automatik . Im Folgenden haben wir die unterschiedlichen Fahrzeugklassen und ihre Modelle der Marke aufgegliedert. Eines haben sie gemeinsam: Bei uns finden Sie für alle Dacia Modelle attraktive Angebote, sowohl für neue als auch für gebrauchte Fahrzeuge.Kompakt und unschlagbar günstig ist der Dacia Sandero . Besonders große Popularität erlangt das viertürige Stadtauto in den Ausführungen Sandero Essential, Sandero Access und Sandero Comfort.Der geräumige Dacia Logan liefert alles, was ein heutigerhaben muss, vor allem ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sichern Sie sich jetzt auf auto.de einen fairen Preis, zum Beispiel für den Dacia Kombi in der Variante Logan Comfort oder als Logan Stepway beziehungsweise Logan MCV Stepway mit breiten, schwarzen Radhäusern und verbesserter Geländegängigkeit.Mit dem Dacia Sandero Stepway kommen Fans von Kleinwagen unds gleichermaßen auf Ihre Kosten, denn derSandero Stepway verbindet die Vorzüge aus beiden Welten: eine erhöhte Sitzposition, ausreichend Platz und keine allzu große Karosse für den Einsatz im Stadtverkehr. Der Kassenschlager der Rumänen hört auf den Namen Dacia Duster , der serienmäßig mit fünf Jahren beziehungsweise 100.000 km Herstellergarantie vom Band rollt. Der erfolgreicheist mit einer breiten Auswahl an Fahrerassistenzsystemen, Sicherheitsfeatures und Komfortmerkmalen konfigurierbar. Die angenehm erhöhte Sitzposition, das gute Platzangebot im Innenraum und Kofferabteil sowie ein robustes Äußeres sind nicht die einzigen Stärken des Duster 4x4. Derstellt seine Stärke auch als Zugtier unter Beweis: Die Dacia Duster Anhängelast beträgt 1.300 kg beim Benzinmotor und stolze 1.500 kg beim Dieselaggregat. Auf auto.de können Sie günstige neue und gebrauchte Dacia Duster kaufen, zum Beispiel in der Ausführung Duster Access und Duster Comfort sowie Duster Adventure oder Duster Prestige. Lassen Sie sich gerne einfür einen Dacia Duster Jahreswagen zukommen.Der optionale 7-Sitzerist ein waschechtesmit hoher Dachlinie, die für viel Kopffreiheit sorgt und das Anbringen eines Kindersitzes wesentlich erleichtert. Als Dacia Lodgy Stepway und Lodgy Stepway Plus werden dem großräumigen, viertürigen Van Crossover-Qualitäten eingehaucht - erkennbar an schwarzen Radläufen und Seitenschwellern. Wer eine Schiebetür nicht missen möchte, sollte einen Blick auf den Dacia Dokker oder eine Probefahrt mit dem Dokker Stepway wagen. Beide Varianten desbieten beste Voraussetzungen, um das liebste Fortbewegungsmittel aller Familienmitglieder zu werden. AlsDacia Dokker Express gibt es sogar ein Pendant für gewerbliche Zwecke. Sichern Sie sich jetzt einen günstigen Preis für den Dacia Dokker Comfort.Zukünftig kann man das günstigeerwerben. Der reinkommt nicht nur gut durch den Stadtverkehr und leichtes Gelände, sondern pro Akkuladung auch bis zu 225 km weit. Der perfekte und günstigste Einstieg in die Elektromobilität.Sie möchten einen Dacia kaufen und bevorzugen eine bestimmte? Bei uns können Sie Ihr neues Auto sowohl alsoderals auchoder imerwerben. Am besten suchen Sie sich Ihren favorisierten Dacia aus unserem Fahrzeugbestand aus und lassen sich einmit Ihrer gewünschten Bezahlart zukommen.Der Duft einesverfliegt schnell und mit ihm eventuell auch die, wenn der erste, gravierende Wertverlust einsetzt. Aus diesem Grund empfehlen wir unseren Kunden neuwertige Fahrzeuge wie Dacia Tageszulassungen oder Jahreswagen. Sie bieten viele Vorteile gegenüber Neuwagen.erreichen höchstens ein, besitzen eineund befinden sich somit noch. Den ersten, großen Wertverlust hat ein Jahreswagen schon hinter sich, weshalb Sie diesen ohne Bedenken erwerben können. Jahreswagen kommen manchmal auch aus dem Besitz von Dacia Mitarbeitern, die dieses Fahrzeug mit sehr guter Ausstattung zu Mitarbeiterkonditionen günstig erworben haben und bereits nach einem Jahr gegen ein neueres Modell austauschen. Sie haben folglich beste Chancen an einenundDacia Jahreswagen zu einemzu kommen. Am besten und einfachsten können Sie bei uns Ihren Dacia kaufen.stammen in der Regel aus dem Erstbesitz von einem Dacia Autohaus. Oftmals werden diese Fahrzeuge nur für einen Tag vom Dacia Händler zugelassen, umseitens des Herstellers einfordern zu können und bleiben neuwertig. Für Sie eröffnet sich dadurch die Möglichkeit ein echtes Schnäppchen zu ergattern, denn Jahreswagen werden auf dem Papier nicht mehr als Neuwagen geführt und damit weitaus günstiger gehandelt. Suchen Sie sich jetzt den passenden Dacia als Tageszulassung aus unserem großen Fahrzeugportfolio und lassen Sie sich einzukommen.Am besten auf. Der Kauf von Neuwagen und Gebrauchtwagen auf auto.de gestaltet sich nicht nur außerordentlich, sondern ebenfalls sicher und unschlagbar. Unsere online verfügbaren Autos können Sie direkt einsehen und vergleichen. AlleundDacia wurden einemunterzogen, sind stetsund besitzen. Wer möchte, kann bei uns einen Dacia kaufen und diesen direkt- auto.de macht es möglich. Interessenten auf unserer Seite steht beim Autokauf von Anfang bis Ende ein Fahrzeug-Profi mit Rat und Tat zur Seite: Wir erstellen Ihnen ein persönliches Angebot undbei Bedarf auch dienach dem Kauf. Schreiben oder rufen Sie uns bei Fragen jederzeit an - wir helfen Ihnen gerne weiter!