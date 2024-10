Dacia Dokker Express: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Dacia präsentiert sich mit seinem erfolgreichen Van Dacia Dokker Express. Durch die moderne Gestaltung gewinnt der Dacia deutlich an Dynamik. Die Designer verpassten ihm das neue Marken-Gesicht und auch sonst zeigt sich überall die Dacia-DNA. Beim Dokker wurde alles überarbeitet. Genauso wie bei den Schwestermodellendominieren bei ihm klar gegliederte, horizontale Linien, wodurch der Van fraglos an Souveränität gewinnt. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2012 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Im vorderen Bereich der Karosserie wurden der Stoßfänger, der Kühlergrill, die Motorhaube, die Kotflügel und die Scheinwerfer zu 100 Prozent von der Dacia-Design-DNA bestimmt. Der Kühlergrill betont die Markenzugehörigkeit. Die Stoßfänger sind in Wagenfarbe gehalten. Die markant geformten Scheinwerfer können um Tagfahrlicht und Nebelscheinwerfer erweitert werden. . Am Heck fallen besonders die markant ausgeführten Rückleuchten auf, die sich vom Kotflügel bis in die Heckklappe erstrecken. Ein neu gestalteter Dachkantenspoiler soll die Luftverwirbelungen im Heckbereich reduzieren. Die Heckklappe lässt sich leicht öffnen und auch trotz ihrer Größe leicht wieder schließen. Die vergrößerte Heckscheibe bietet dem Fahrer eine sehr gute Sicht nach hinten.

Was sind die technischen Daten des Dacia Dokker Express?

Der 1,6-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,2-Liter-Vierzylinder. Das Modell bietet bis zu 116 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Dacia Dokker immerhin schon mit 75 PS an den Start. Er sprintet in 15,9 Sekunden von Null auf 100 km/h. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 150 km/h. Hinzu kommen mindestens 134 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 220 Newtonmeter haben. Wer hier nicht ständig aus dem Vollen schöpft, der darf im Alltag durchaus mit einem Verbrauch von 4.2 bis zu 7,5 Litern Benzin rechnen. Der Dacia Dokker fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 6,2 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 178g pro 100 Kilometer.

Offeriert der Dacia Dokker Express viele Extras?

Mit Bluetooth-Schnittstelle, Klimaanlage beziehungsweise sowie Multifunktionslenkrad bietet der Dacia Dokker Express als Zusatz weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Der Dacia hat ein Ladevolumen von 800 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 3.000 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,39 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,4 Tonnen hat das Modell Dokker aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft über eine knackig-kurze Schaltung auf die Antriebswelle. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Dokker Express aus.

Nimmt man im Dacia Dokker Express sicher am Straßenverkehr teil?

Umso größer trumpft dafür mit seiner möglichen Sicherheits- und Komfortausstattung auf. Stets zur Serie gehören etwa ABS sowie ESP. Die elektrische Unterstützung durch ABS und ESP regelt plötzliche Bremsmanöver oder schnelle Anfahrattacken und lässt Sie entspannt an Ihr Ziel kommen. Sorgen Sie sich folglich nicht um Ihre Sicherheit - auto.de hat vorgesorgt: Alle unsere Neuwagen und Gebrauchtwagen wurden gründlich von einem Fachmann überprüft und besitzen mindestens 12 Monate TÜV und Garantie, haben ein Fahrzeugalter von maximal acht Jahren und höchstens 150.000 km gelaufen. Diese Vorteile schließen selbstverständlich auch den Dacia Dokker Express mit ein.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Dacia Dokker Express gelangen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Dacia bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Jetzt günstige Kauf-, Leasing- und Finanzierungsangebote für den Dacia Dokker Express sichern

Der Dacia Dokker Express für nur 15.848 €

Unser erstes Angebot des Dacia Dokker Express hat einen Kaufpreis von 15.848 €. Sie sparen 700 € bei einem Listenpreis von 16.548 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Dacia Dokker: 15.749 €

Unser zweites Angebot des Dacia Dokker Express können wir für 15.749 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 500 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 16.249 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 3 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Dokker entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig Dacia Dokker Express fahren!

Nach wenigen Kilometern zeigt sich der Dacia Dokker Express als echte Alternative zu den anderen Modellen wie dem Dacia Dokker oder auch dem Dacia Dokker. Im Gepäckabteil können auch die Utensilien für eine längere Urlaubsfahrt problemlos verstaut werden und Freizeitsportler finden dort ausreichend Platz für ihre Sportgeräte.