Dacia Dokker Stepway: Van mit reichlich inneren Werten

Dacia präsentiert sich mit seinem erfolgreichen Van Dacia Dokker Stepway. Durch die moderne Gestaltung gewinnt der Dacia deutlich an Dynamik. Die Designer verpassten ihm das neue Marken-Gesicht und auch sonst zeigt sich überall die Dacia-DNA. Beim Dokker wurde alles überarbeitet. Genauso wie bei den Schwestermodellendominieren bei ihm klar gegliederte, horizontale Linien, wodurch der Van fraglos an Souveränität gewinnt. Die Markteinführung war vor neun Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Altbekanntes im Van-Segment bietet der Dacia Dokker Stepway, dessen aktuelle Modellgeneration auf einer-innovativen Plattform aufbaut, was ein vollkommen neues Fahrgefühl entstehen lässt. Zusammen mit dem gelungenen Design, entsteht erst gar nicht der Eindruck, dass der Dokker als aufgehübschter Lieferwagen vorfährt. Der Dacia Dokker Stepway profitiert von seinem intelligenten Raumkonzept . Die auf 4,39 Meter gewachsene Fahrzeuglänge schafft zusätzlichen Raum, sodass nun auch mehr als Fünf Personen in dem luftigen Innenraum genug Platz finden. Dabei verkleinert sich allerdings geringfügig der Kofferraum, bietet aber noch 800 Liter Stauvolumen. Die zahlreichen Ausstattungsfeatures verbreiten einen gewissen Luxus, der in dieser Klasse nicht unbedingt üblich ist. Die Sitze für Fahrer und Passagiere bieten einen guten Seitenhalt. Dämpfung und Federung lassen einen soliden Eindruck entstehen. Der Dokker ist schließlich als alltagstaugliches Nutzfahrzeug konzipiert worden, mit hohen praktischen Werten.

Welche Leistungsdaten liefert der Dacia Dokker Stepway?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Dokker mit einem 1,2-Liter-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 75 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 116 PS in der Topmotorisierung. Die 15,9 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Dokker nur 10,7 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 179 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 134 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 1750 U/min Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 220 Newtonmeter haben. Die guten Fahrleistungen korrespondieren dabei keineswegs mit einem hohen Benzin-Verbrauch. Aber mit mindestens 4.2 Litern Benzin muss man schon rechnen, zumindest beim kleinsten Benziner. Beim leistungsstärksten Benziner sollte man bei einem Verbrauch von bis zu 7,5 Litern auf hundert Kilometer nicht überrrascht sein, insbesondere bei zügiger Fahrweise. Der Dacia Dokker fährt neben seinen Austattungsvarianten mit konventionellen Antrieben auch mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 6,2 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 178g pro 100 Kilometer.

Offeriert der Dacia Dokker Stepway viele Extras?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad un eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung und viele Features mehr Einzug gehalten. Der Dacia hat ein Ladevolumen von 800 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 3.000 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,39 Metern. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,4 Tonnen hat das Modell Dokker aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Wenn verfügbar, überträgt der Dokker seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Dokker Stepway aus.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Dacia Dokker Stepway?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Dacia Dokker Stepway macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Dacia Dokker Stepway fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Dacia Dokker Stepway interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Dacia per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Dacia Dokker Stepway

Der Dacia Dokker Stepway für nur 18.858 €

Wer sich für den Dacia Dokker Stepway entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 18.858 € spart man 800 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 19.658 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Dacia Dokker: 19.048 €

Unser zweites Kaufangebot des Dacia Dokker Stepway können wir für 19.048 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 800 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 19.848 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Dacia-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Dacia Dokker Stepway: Angebot Nr. 3 für 16.548 €

Dieser Dacia Dokker Stepway ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 16.548 €. Man spart beachtliche 600 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 3 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Schnell Rabatte sichern beim Dacia Dokker Stepway

Nach wenigen Kilometern zeigt sich der Dacia Dokker Stepway als echte Alternative zu den anderen Modellen wie dem Dacia Dokker oder auch dem Dacia Dokker. Im Gepäckabteil können auch die Utensilien für eine längere Urlaubsfahrt problemlos verstaut werden und Freizeitsportler finden dort ausreichend Platz für ihre Sportgeräte.