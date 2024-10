Dacia Duster: Erhältlich in vielen Varianten

Ein SUV bei dem weitergedacht wurde: Der Dacia Duster. Das markante Design und die kraftvolle Ausstrahlung, zusammen mit dem intelligenten Allradsystem, machen aus dem Dacia Duster eine Fahrmaschine, die in der Innenstadt aber auch Offroad eine gute Figur macht. Hochwertige Materialien, Verarbeitung auf hohem Niveau, zusammen mit der samtigen Automatik, sprechen für den Duster. Die gebotenen innovativen Antriebssysteme (als Benziner oder Diesel) machen aus dem SUV ein interessantes Angebot.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Dacia Duster

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 86 PS in der Basismotorisierung und 125 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 1,6-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 179 Stundenkilometern. Das der Fahrspaß der Zukunft nicht im Weg stehen muss, erkennt man an den verfügbaren Antrieben wie Autogas (LPG). Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.