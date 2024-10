Der Dacia Dokker: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Womöglich werden Vans wie der Dacia Dokker in letzter Zeit nicht mehr so stark nachgefragt wie SUVs. Bei genauerer Betrachtung ist das aber unbegründet, denn in Sachen Platzangebot und cleveren Raumnutzung ist der Dacia Dokker immer hoch überlegen, weshalb er besonders für reiselustige Familien eine wertvolle Alternative darstellt. Auch Dank des guten Fahrkomfort, mit seinem 1,6-Liter-Motor plus 116 PS in der Topmotorisierung, macht er auf jeder Piste eine gute Figur. Autobahn und Stadtverkehr meistert er spielend.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Dacia Dokker

Je nach Motorisierung (mit Benziner oder Diesel) sind 75 PS in der Basismotorisierung und 116 PS in der Topmotorisierung verfügbar. Das 1,6-Liter-Top Aggregat jedenfalls hat Power satt, und ermöglicht eine Spitzengeschwindigkeit von 179 km/h. Auch die verfügbaren alternativen Antriebe wie Autogas (LPG) sind ein weiterer Beweis dafür, wie sehr der Hersteller für innovative Technologie steht. Egal ob als Gebrauchtwagen, Neuwagen, Jahreswagen oder Vorführwagen bei auto.de finden Sie mühelos ihren Traum-Dacia zu unschlagbar günstigen Konditionen. Sie sind nur noch wenige Klicks von ihrem neuen Traumauto entfernt.