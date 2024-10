Der Mini One Clubman macht die Kaufentscheidung leicht

Mit Clubman Serie landete Mini 2007 einen Volltreffer, der hohe Alltagstauglichkeit und zügiges Vorankommen kombiniert. Der Mini One Clubman: Verfügbar als Kombi. Auch wenn die Sports Utility Vehicles einen scheinbar unaufhaltsamen Siegeszug gestartet haben: Kombis sind trotzdem noch lange nicht weg vom Fenster. Sie vereinen ein großes und variables Raumangebot mit angemessenen Preisen und alltagstauglichen Abmessungen. So wie beispielsweise die Kombi des Mini One Clubman.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 95 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 102 PS Leistung drin. Unserer Geheimtipp ist der Mini One Clubman mit seinem 1,4-Liter-Motor. Die Spitze liegt bei 185 km/h. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 12,4 Sekunden. Die Motoren des Mini Clubman Serie, die 180 Newtonmeter (Nm) Drehmoment produzieren, liefern sofortige Reaktion. Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 6,8 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der Mini One Clubman bringt 1,91 Tonnen auf die Waage. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 260 Liter, 1250 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,25 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der Mini One Clubman kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Sprachsteuerung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht und zu guter letzt Bi-Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Eine Sechsgang-Handschaltung steht wahlweise auch bereit. Auf Wunsch steht auch eine sportlich abgestimmte Sechs-Gang-Automatik zur Wahl. Dabei schaltet das Getriebe die Gänge blitzschnell durch. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 180 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. Helfersysteme wie ABS, ESP und Traktionskontrolle halten das Fahrzeug auf Kurs.

