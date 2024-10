Renault Megane R. S.: Kompakt-Limousine mit reichlich inneren Werten

Nicht jeder, der eine Kompakt-Limousine sucht, ist auf ein reines Stadtauto für den Betrieb im urbanen Umfeld fixiert. Ein Glück, dass die Vorteile eines kompakten, leichten und sparsamen Fahrzeugs wie dem Renault Megane R. S. auch auf längeren Reißen außerhalb der Stadt bewahrt bleiben. Freilich: Nicht jeder Kompakte bietet den Reisekomfort, mit dem ein großer Wagen vom Band rollt. Das fängt beim Antrieb an, umfasst aber auch das Innenraumgefühl mit guten Sitzen sowie eine anständige Geräuschdämmung und ein ausgewogenes Fahrwerk. Der Renault Megane R. S. könnte genau in dieses Beuteschema fallen, zumal er noch mit Benzinmotor angeboten wird, der genug Leistung für die Autobahn offeriert, ohne dabei zum Brüllaffen zu werden. Auch der Megane mit 1,4-LIterMotor und Sechs-Gang Handschaltung ist empfehlenswert. Der Benziner leistet mindestens 82 PS, aber maximal 230 PS und passt ideal zum Megane. Die Baureihe wird seit 2002 gebaut. Das Auge möchte angesprochen werden, und so wird das Design beim Kampf um Autokundinnen und -kunden immer wichtiger. Dass die Franzosen fahrbare Untersätze bauen können, haben sie ja hinlänglich bewiesen. Mit einer Kompakt-Limousine wie dem Renault Megane R. S. kann man sich sehen lassen, wie der eine oder andere bewundernde Blick verrät. An der Optik der Limousine kann es jedenfalls nicht liegen. Im Vergleich zur ohnehin schon flotten Erstausgabe hat sich der Renault Megane R. S. sogar noch gesteigert. Der dynamische Wagen hat ausdrucksstarke Schürzen bekommen, die Frontscheinwerfer blinzeln schmal. Knackig, sportlich und trotzdem fein und elegant. Der Renault hängt sofort am Gas - auch schon im Normalmodus. Unterwegs in Ortschaften oder Tempo-30-Zonen muss man sich schon konzentrieren, um dosiert zu beschleunigen. Das schnelle Ansprechen ist natürlich Programm. In Sachen Dynamik will Renault zumindest mit, wenn nicht sogar vorneweg fahren. Und das gelingt auch mit einer exakten, feinfühligen Servo-Lenkung und einem genau austarierten Fahrwerk - nicht zu hart, nicht zu weich.

Macht der Renault Megane R. S. mit Benzinmotor eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der Megane mit einem 1,4-Liter-Motor. Immerhin bis zu 230 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 82 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Renault. Die 11,1 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Megane nur 6,5 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Die Spitze liegt mit 236 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 183 km/h möglich. Hinzu kommen mindestens 151 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 360 Newtonmeter haben. Der Renault Megane fährt nur mit Benzinmotor vor. Andere Kraftstoffarten sind für die Limousine nicht vorgesehen. Entscheidet man sich für ein leistungsstärkeres Benzin-Aggregat, steigt natürlich auch der Verbrauch auf 8,8 Liter pro 100 Kilometer. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 4.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Renault Megane R. S.?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Zusätzliche, digitale Konnektivität bietet der USB-Anschluss. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Servolenkung, eine Sitzheizung un eine Zentralverriegelung und viele Features mehr Einzug gehalten. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums,. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,04 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Motorleistung wird von einer Vier-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Die Kraft des Megane R. S. wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Optional zum Frontantrieb ist der Franzose außerdem mit Allrad erhältlich.

Gilt Safety First auch für den Renault Megane R. S.?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Renault Megane R. S. sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Renault Megane R. S. kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Renault Megane R. S. gelangen?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Renault bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Preisvergleich: Renault Megane R. S. günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Renault Megane R. S. für nur 49.349 €

Unser erstes Angebot des Renault Megane R. S. hat einen Kaufpreis von 49.349 €. Sie sparen 500 € bei einem Listenpreis von 49.849 €. Das sind satte 1 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir den Renault Megane R. S. mit 564 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 9.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Renault Megane: 43.949 €

Unser zweites Angebot des Renault Megane R. S. können wir für 43.949 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 2.000 € zum Marktpreis von 45.949 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den Renault ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim Renault Megane R. S. bis zu 1.000 € sparen

Dieser Renault Megane R. S. ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 21.989 €. Man spart beachtliche 1.000 € zum regulären Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 4 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Bei diesem Megane R. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Renault Megane R. S.: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Renault Megane R. S. genau ins Schwarze treffen.