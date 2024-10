Renault Megane Limousine - aus kompakt wird groß

Die flinke Renault Megane Limousine überzeugt mit dynamischem Design, kraftvoller Leistung und mit geräumigen Innenraum. Neunzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Ohne Frage: Es ist ausreichend Leistung an Bord, die der Motor der Renault Megane Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Franzosen umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den schicken Franzosen genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Renault mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 82 PS an. Maximal leistet er bis zu 230 PS in der Topmotorisierung. Und mit 11,1 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Franzose zügig in Fahrt. Und das beim kleinsten Motor den Renault für den Megane im Regal hat. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 6,5 Sekunden auf Tempo 100. Mit 236 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Franzose aber immerhin schon 183 km/h. Der Motor hat 151 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 2000 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf drehfreudige 360 Newtonmeter Drehmoment an. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 8,8 Liter Benzin bzw. 8,8 Liter Benzin ein.

Welche Ausstattung besitzt die Renault Megane Limousine?

Die Verarbeitung der Renault Megane Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des Renault zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. In der Praxis profitieren besonders die Hinterbänkler, die mit kommoder Beinfreiheit angenehmen Reisekomfort genießen. Das geht trotzdem nicht zu Lasten des Kofferraums,. Das Gewicht von 2,04 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Renault Megane vollkommen in Ordnung. Der Schalthebel gleitet weich durch die Gassen und sorgt für exakte Wechsel der sechs Gänge. Die beiden oberen sind relativ lang übersetzt und weisen den Renault vor allem als Limousine aus. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb der Megane Limousine aus. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Renault: Der Megane wird aber auch optional mit 4x4-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei gehobenen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Bringt Sie ein Renault Megane Limousine sicher von A nach B?

Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Renault Megane Limousine als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wie kann man sich ein günstiges Renault Megane Limousine Angebot sichern?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Renault Megane Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für die Renault Megane Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Renault Megane Limousine für nur 16.848 €

Unser erstes Angebot der Renault Megane Limousine hat einen Kaufpreis von 16.848 €. Sie sparen 700 € bei einem Listenpreis von 17.548 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Renault Megane Limousine: Günstige Alternativen mit 600 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot der Renault Megane Limousine können wir für 17.348 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 600 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 17.948 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Renault-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Renault Megane Limousine: Bei uns für nur 17.748 € als echtes Schnäppchen zu haben

Diese Renault Megane Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 17.748 €. Man spart beachtliche 1.901 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Renault Megane Limousine zu

Der positive Eindruck der Renault Megane Limousine überwiegt eindeutig. Das quirlige Raumwunder, das auch auf Langstrecken dauerhaft Spaß bereitet, begeistert durch spontane Beschleunigung, ein dynamisches Fahrwerk mit direkter Lenkung und vermittelt einen guten Fahrbahnkontakt. Zudem leistet der niedrige Verbrauch seinen Beitrag, damit selbst bei zügigem Vorankommen mit Autobahntempo kein Hüpfen von Tankstelle zu Tankstelle angesagt ist.