Renault Clio Limousine: Power für den schicken Franzosen

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet die Renault Clio Limousine viel Reisekomfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Der Siegeszug der Renault Clio Limousine beginnt im Jahr 2001. Ohne Frage: Es ist ausreichend Leistung unter der Haube, die der Motor der Renault Clio Limousine mitbringt. Auf Straßen und Parkplätzen, in Tiefgaragen oder vor dem schicken Restaurant lässt die attraktive Limousine die Passanten zu neugierigen Erdmännchen mutieren, die interessiert ihre Köpfe nach dem schicken Franzosen umdrehen. Hier und da naht jemand heran, um den Clio genauer in Augenschein zu nehmen. Dass gerade Renault mit einem Fahrzeug um die Ecke biegt, das so viel beindruckender ist als die sonst üblichen Platzhirsche in diesem Segment, ist eine Nachricht wert. Der Wagen kommt genau dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, der Spaß macht, aber auch der Familie genügned Platz und Stauraum bietet.

Was sind die technischen Daten des Renault Clio Limousine?

Ein 3,0-Liter-Sechszylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 196 PS auf 254 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Er sprintet in 16,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 170 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 158 km/h möglich. Der Motor leistet 93 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1900 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 300 Newtonmeter Drehmoment an. An Bord ist ein Benziner. Der Renault Clio fährt neben den konventionellen Treibstoffen mit Autogas (LPG). Der Verbrauch liegt dabei bei 0,6 Litern auf hundert Kilometern. Das ergibt einen CO2-Ausstoß von 285g pro 100 Kilometer.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Renault Clio Limousine?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, ein Navigationssystem, Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik un eine Servolenkung und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse im Clio sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 255 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.037 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,81 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der mit Gas befeuerte Motor ansprechend und macht den 1,94 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. In Verbindung mit der Vier-Stufen-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Kraft der Clio Limousine wird über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Die Eindrücke hinterm Steuer des Hecktrieblers bestätigen: Der Clio ist in sehr agiles Fahrzeug – mit starkem Antritt, feinfühliger Lenkung und einem hoch angesiedelten, gut kontrollierbaren Grenzbereich.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Renault Clio Limousine?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Renault Clio Limousine sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Renault Clio Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Renault Clio Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Renault Clio Limousine Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Die Renault Clio Limousine für nur 12.348 €

Wer sich für die Renault Clio Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 12.348 € spart man 300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 12.648 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 2 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Renault Clio Limousine für 11.848 €

Unser zweites Kaufangebot der Renault Clio Limousine können wir für 11.848 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 300 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 12.148 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 2 %. Ein Leasing ist für dieses Renault-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Renault Clio Limousine bis zu 300 € sparen

Im Moment bieten wir den Renault Clio auch für 11.748 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 300 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 12.048 € liegt. Bei 2 % Ersparnis kann man mit dem Renault ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Clio entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Renault Clio Limousine zu

Als flotte Fahrmaschine kann der Renault im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.