Der Renault Clio überzeugt auf ganzer Linie

Die guten Fahreigenschaften, die robusten Motoren machen den kleinen Renault Clio im Großstadt-Dschungel zu einem echten Asphalt-Talent. Der günstige Verbrauch bei Benziner und Diesel rechtfertigen eine Kaufentscheidung. Geschaltet wird mit einer Automatik. Eine klassische manuelle Handschaltung steht ebenfalls zur Verfügung.

Die Limousine des Renault Clio, zusammen mit dem Kombi, ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den Clio zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner als auch Diesel gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Besonders bekannt für ihr großzügiges Raumangebot sind Kombis. Sie sind als Allrounder bei nahezu allen Herstellern und allen Preisklassen im Angebot. Autos wie der Renault Clio Grandtour punkten mit viel Platz, guter Ausstattung, Sicherheit und hohem Fahrkomfort. Zusätzlich dazu sind sie mittlerweile mit vielen Antriebsvarianten erhältlich. Im Vergleich zu Limousinen sind Kombis als Neuwagen geringfügig kostspieliger, erweisen sich jedoch als Gebrauchtwagen beim Wiederverkauf als deutlich wertstabiler. Das gilt natürlich auch für den Renault Clio.

Der Renault Clio sprintet in 16,2 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Renault Clio 54 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 3-Liter-Maschine 254 PS PS. Somit sind 235 km/h Spitze drin. Als Antriebsvarianten stehen Benziner, Diesel und Autogas (LPG) zur Verfügung. Bei uns auf auto.de finden Sie Ihren Renault Clio zu unschlagbar günstigen Konditionen, egal ob als Neuwagen, Jahreswagen, Vorführwagen oder hochwertigen Gebrauchtwagen. Kaufen und starten Sie jetzt.