Der Renault Clio ist als Kleinwagen erhältlich.

Bereits das Design des Renault Clio betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der Renault Clio: Verfügbar als Kleinwagen, Kombi, Limousine oder wahlweise als Transporter. Zusammen mit reichlich Platz für die Passagiere verwöhnt der Renault Clio also mit guter Alltagstauglichkeit, wozu auch eine insgesamt gute Rundumsicht beiträgt. Das markante und zugleich dynamische Heck wird durch die breite Verbundsäule, die ausgedehnte Heckscheibe und einen kleinen Spoiler unterstrichen. Zudem verleihen die beachtlichen Abmessungen - der Kombi ist immerhin 4,27 Meter lang - dem Fahrzeug Geräumigkeit, Solidität und Klasse. Dadurch eignet sich der Kombi auch fraglos als Familienwagen.

Äußerlich schlägt sich der Kleinwagen auf die Seite der ansprechenden Vertreter seiner Zunft. Dabei wirkt das klare Grunddesign fast schon ein wenig nüchtern, spart sich Renault doch beispielsweise Spielereien mit schwungvollen Sicken und Wölbungen in der Seitenansicht weitgehend. Der Renault Clio bietet in dieser Konfiguration ein überzeugendes Gesamtpaket. Ausstattung, Optik und Antrieb sind stimmig.

Schön, wenn der Inhalt nicht nur hält, was die Verpackung verspricht, sondern die geweckten Erwartungen sogar übertrifft. So im Falle von Renault's vermeintlichem Transporter mit dem vielversprechenden Namen Clio. Der praktische Transporter überrascht mit weit mehr Talenten, als man ihm zunächst zutraut. Der Transporter mit bis zu neun Sitzen oder einem bei Bedarf großvolumigen Gepäckabteil glänzt mit einem überzeugenden Komfortniveau, so dass selbst lange Autobahnstrecken zur leichten Übung werden.

254 PS stehen bereit für den Fahrer. Der 3,0-Liter-Sechszylinder-Motor setzt mittels Vier-Gang-Automatik die agile Antriebstraktion um. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 235 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige Renault Clio mit Bravour. 16,2 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Trotz der Leistungs- und Drehmomentdaten (300 Nm ab 5550/min) bringt der Renault Clio die Antriebskraft ohne störende Einflüsse auf Lenkung oder Durchdrehen der Räder auf die Straße. Als Verbrauch verspricht Renault einen Wert von 11,9 Litern. 2,03 Tonnen beträgt das Leergewicht des Clio. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 255 Liter, 1380 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,27 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der Renault Clio bringt Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Sie können sich für die manuelle Sechsgang-Handschaltung entscheiden. Der Clio ist mit einer Vier-Stufen--Automatik Doppelkupplungsgetriebe kombiniert. Der Kleinwagen wird mit Heckantrieb angeboten. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 300 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. Der Fahrer des Renault Clio erhält Unterstützung durch Sicherheitsfeatures wie ABS, ESP und Seitenairbag. 8 Airbags sollen die Folgen eines Unfalls für die Passagiere glimpflicher verlaufen lassen.

