Der Renault Twingo bleibt keine Antwort schuldig

Der Renault Twingo findet sich als Kleinwagen unterhalb im Segment der Kompaktklasse wieder. Durch seine kompakten Abmessungen ist der Twingo besonders für den Stadtverkehr geeignet und die Parkplatzsuche wird zum Kinderspiel. Um den Ruf als komfortablen Stadtflitzer zu unterstreichen, bekommt man den Renault Twingo nicht nur mitAutomatik sondern auch mit manueller Schaltung. Mit einer attraktiven Preisgestaltung und einem über die Jahre deutlich erhöhten Maß an Insassenschutz ist der Renault Twingo immer gefragter geworden.

Die Renault Twingo Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem praktischem Nutzen. Das markante Design setzt sich gelungen in Szene und verleiht dem Renault eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die Renault-typische gute Verarbeitung sowie die sparsamen aber durchzugsstarken Motoren, als Benziner und Diesel, und die gute Ausstattung (wie etwa die butterweiche Automatik ) machen den Twingo zu einem begehrten und gefragten Allrounder.

Ein Fahrerlebnis der besonderen Art: Renault Twingo

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Renault Twingo 58 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 1,6-Liter-Maschine 133 PS. Somit sind 201 km/h Spitze drin. Bei auto.de finden ohne viel Umwege ihren Traumwagen zu Top-Konditionen, egal ob als Neuwagen, oder hochwertigen Gebrauchten oder als Jahres- bzw. Vorführwagen.