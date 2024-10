Im Renault Arkana: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Bei Renault geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Renault Arkanum als Hybrid vor. Mit seiner starken Leistung von satten 143 PS schwebt der 1,51 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich von einem Abenteuer ins Nächste. Seit 2020 ist er erstauf dem Markt. Der Renault Arkanum verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Renault Arkana bietet einen kraftvollen Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Renault Arkana handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Bietet der Renault Arkana gute Fahrleistungen?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,3 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Renault Arkana beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 140 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 140 PS zur Verfügung. Der agile und drehfreudige Motor lässt den Arkanum in 9,8 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 200 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Dabei ist vor allem der Verbrennungsmotor gefragt. Hinzu kommen mindestens 260 Nm Drehmoment, die ab einer Drehzahl von nur4500 U/min zur Verfügung stehen. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 4,7 Liter Benzin je 100 Kilometer. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 6,6 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 6. Diese Baureihe wird vom Hersteller auch als Benzin-Hybrid angeboten. Auch für den neuen Renault Arkana gilt, was für jeden Hybrid gilt: Ihr Sparpotenzial können sie in aller Regel besonders auf kurzen Strecken und niedrigen Geschwindigkeiten umsetzen. Der Verbrauch pendelt sich bei etwas zügiger Fahrweise bei 3,5 Litern je 100 Kilometern ein.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Renault Arkana?

Ab Werk besitzen die Arkanum-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Zentralverriegelung, eine Bluetooth-Schnittstelle, eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik und eine Start-Stop-Automatik. Die Platzverhältnisse des Viertürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 480 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.480 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,57 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,51 Tonnen geht für ein SUV wie dem Renault Arkanum vollkommen in Ordnung. Die Ausstattungsoptionen umfassen eine Sieben-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe. Eine Handschaltung ist für den Renault nicht erhältlich. Der Renault Arkanum wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Renault Arkana?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Renault Arkana sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man ein günstiges Renault Arkana Angebot anfragen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Renault Arkana zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Renault Arkana Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Renault Arkana für nur 29.748 €

Unser erstes Angebot des Renault Arkana hat einen Kaufpreis von 29.748 €. Sie sparen 1.100 € bei einem Listenpreis von 30.848 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot für den Renault Arkana: 23.248 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Renault Arkana können wir für 23.248 € unterbreiten. Der Rabatt beträgt somit 900 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 24.148 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 4 %. Ein Leasing ist für dieses Renault-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Renault Arkana bis zu 14.620 € sparen

Aktuell bieten wir den Renault Arkana auch für 33.148 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 14.620 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 47.768 € liegt. Bei 31 % Ersparnis kann man mit dem Renault ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Arkanum entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 203 € vor und eine Anzahlung von 6.600 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Renault Arkana

Der Renault Arkana wirkt durch seine junge Marktpräsenz zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das überarbeitete Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Arkanum zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.