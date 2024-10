Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid: Das Raumwunder

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der Megane ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Renault durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Seit 2021 ist er erstauf dem Markt. Fürstliche Platzverhältnisse gehören zu den Genen der Megane-Baureihe. Die Fondpassagiere dürfen sich über Beinfreiheit wie in einer Luxuslimousine freuen und bekommen auch hinten viel Freiraum für die Füße geboten. Für wen Stauraum über alles geht, ist beim Renault Megane Kombi richtig. Mehr Platz bietet kaum ein anderer Kombi auf dem Markt.

Wieviel Leistung hat der Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid?

Ein leistungsgerechter Motor treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. Immerhin bis zu 160 PS liefert der Hybrid als maximale Systemleistung ab. Die 9,8 Sekunden, die der Hybrid-Motor dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Megane nur 9,8 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 183 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 205 Nm Drehmoment ab einer Drehzahl von 2300 U/min Der stärkere Motor des Hybrid-Duossorgt für Traktionsgewinn, wenn die Fahrbahn glatt ist. Der geringfügig schwächere E-Motor unterstützt den Benzinmotor auf eisigen Wegen und wenn zügig Fahrt aufgenommen werden soll.

Offeriert der Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid viele Extras?

Der Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid ist auf auto.de erhältlich und besticht durch eine umfangreiche Serienausstattung. Die Verarbeitungsqualität entspricht nicht nur den hohen Erwartungen der Käuferschaft, sondern schneidet auch im direkten Vergleich zur Konkurrenz seiner Klasse sehr gut ab. Das Interieur zeichnet sich durch komfortable Sitze aus, die sowohl für kurze als auch für lange Strecken mehr als ausreichend Polster und Seitenhalt bieten sowie den Rücken unterstützen. Für das Gepäck gibt es 486 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.595 Liter werden. Das Gewicht von 1,78 Tonnen geht für einen Kombi wie dem Renault Megane vollkommen in Ordnung. Die Motorleistung wird von einer Acht-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Megane Grandtour Plug-in-Hybrid aus.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid?

Auch bei den angebotenen Assistenzsystemen setzt Renault auf Innovation und spendiert dem Megane zahreiche Systeme. Der Spurhalteassistent zum Beispiel ermöglicht unterstütztes Fahren in allen Geschwindigkeitsbereichen. Dabei hilft das mit einer neuen Sensorik ausgerüstete Lenkrad. Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Renault Megane kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Megane finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Vergleichsangebote für den Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid für nur 29.448 €

Unser erstes Angebot des Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid hat einen Kaufpreis von 29.448 €. Sie sparen 1.901 € bei einem Listenpreis von 31.349 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden. Für Sie können wir den Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid mit 333 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 5.800 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

Alternativangebot für den Renault Megane: 29.448 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid können wir für 29.448 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.901 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 31.349 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 6 %. Ein Leasing ist für dieses Renault-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den Megane Grandtour Plug-in-Hybrid für 333 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 5.800 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Beim Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid bis zu 1.000 € sparen

Zur Zeit bieten wir den Renault Megane auch für 21.989 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.000 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 22.989 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man mit dem Renault ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der Megane entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid nicht zu haben

Steht beim Kauf die vielseitige Nutzbarkeit des Wagens im Vordergrund, kann man mit dem Renault Megane Grandtour Plug-in-Hybrid genau ins Schwarze treffen.