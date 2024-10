Renault Megane Grandtour GT: Frontgetrieben voran in die Zukunft

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den hybriden Antrieb bietet der Renault Megane Grandtour GT viel Komfort zum angemessenen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Die Baureihe wird seit 2002 gebaut. Mit dem Renault Megane Grandtour GT entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Megane besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die an ein Coupe erinnernde Dachlinie verleiht ihm eine sportliche Note und macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Vier-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision undder 4x4-Allrad für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Macht der Renault Megane Grandtour GT mit Benzinmotor eine gute Figur?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,4-Liter-Vierzylinder. Immerhin bis zu 230 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Bei der Grundausstatttung stehen dem Fahrer aber immerhin schon 82 PS zur Verfügung. Ein ordenlticher Wert für einen Renault. Er sprintet in 11,1 Sekunden von Null auf 100 km/h. Mit 236 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Franzose aber immerhin schon 183 km/h. Hinzu kommen mindestens 151 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 360 Newtonmeter haben. Der Benziner zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Maximal muss man 8,8 Liter in Kauf nehmen.

Ist der Innenraum des Renault Megane Grandtour GT ausgewogen und innovativ?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der Megane damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Renault hat neben einer Sitzheizung, einer Bluetooth-Schnittstelle und einem USB-Anschluss auch noch vieles mehr an Bord. Mit 4,21 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,78 Tonnen hat das Modell Megane aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Er verfügt über eine exakt geführte und leichtgängige Sechsgang-Handschaltung. Die Ausstattungsoptionen umfassen wahlweise eine Vier-Stufen-Automatik. Die Kraft des Megane Grandtour GT wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Ratsam ist es, den Renault Megane Grandtour GT mit 4x4-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei edlen Limousinen zunehmend Allrad von den Kunden verlangt wird.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Renault Megane Grandtour GT?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Renault Megane Grandtour GT sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo kann man ein günstiges Renault Megane Grandtour GT Angebot anfragen?

Auf auto.de den Renault Megane Grandtour GT als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Renault Megane Grandtour GT zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Jetzt Renault Megane Grandtour GT Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Der Renault Megane Grandtour GT für nur 17.748 €

Unser erstes Angebot des Renault Megane Grandtour GT hat einen Kaufpreis von 17.748 €. Sie sparen 1.901 € bei einem Listenpreis von 19.649 €. Das sind satte 10 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Renault Megane Grandtour GT: Günstige Alternativen mit 800 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Renault Megane auch für 21.148 € anbieten, statt bisher für 21.948 €. Der Preisnachlass von 800 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Megane kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Renault Megane zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Renault Megane Grandtour GT: Angebot Nr. 3 für 29.448 €

Dieser Renault Megane Grandtour GT ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 29.448 €. Man spart beachtliche 1.901 € zum herkömmlichen Listenpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 6 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 333 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 5.800 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Renault Megane Grandtour GT: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Renault Megane Grandtour GT wirkt immer noch zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Megane zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.