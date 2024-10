Der Kauf eines Renault Trafic lässt keine Wünsche offen

Auffallend modern, frisch und immer ein dynamischer Hingucker, das ist der Renault Trafic, eines der attraktivsten Lifestyle-Kombis in diesen Breiten. Der Kombi weiß in vielerlei Hinsicht zu überzeugen, denn nicht nur sein großzügiges Platzangebot und das hohe Ladevolumen lassen den Renault Trafic über jeden Zweifel erhaben sein, auch die üppige Austattung machen ihn zu einem Glanzlicht in seiner Fahrzeugklasse. Die Motoren sorgen für ein angenehmes Fahrgefühl, verfügen über ausreichend Power ohne dabei anstrengend zu wirken, denn immerhin schlummern bis zu 101 PS in der Topversion unter der Motorhaube. Mit dem Trafic kauft man sich ein Stück automobile Einzigartigkeit.

Ein besonders für Gewerbetreibende ist ein Van ein interessanter Fahrzeugtyp. In Fahrzeugen wie dem Renault Trafic lassen sich Transportgüter und Werkzeuge problemlos verstauen. Das flexible Platzangebot des Trafic wird immer häufiger auch von Familien geschätzt. Bei Ausflügen und Urlauben muss sich dabei um ausreichenden Raum für Insassen und Gepäck nicht gesorgt werden. Ein weiteres Einsatzgebiet dieses Fahrzeugtyps ist die Beförderung von Menschen mit Behinderung. Da Vans genug Fläche bieten, ist ein behindertengerechter Ausbau meist relativ problemlos möglich.

Der Renault Trafic versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung beim Renault Trafic 48 PS geboten. In der Topmotorisierung leistet die 2,5-Liter-Maschine 101 PS. Egal ob als Neuwagen, top-gepflegter Gebrauchter, bei auto.de finden Sie eine große Auswahl des Renault Trafic. Ein Grund mehr gleich anzufragen, ob Ihr Trafic noch zu haben ist.