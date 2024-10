Der Toyota Aygo: Zuverlässig mit umfangreicher Austattung

Der Toyota Aygo aus dem Segment der Kleinwagen glänzt heutzutage mit vielerlei Vorzügen. Der Toyota ist verhältnismäßig günstig in der Anschaffung und dennoch gut ausgestattet. Seine Wendigkeit und der geringe Verbrauch machen ihn zum perfekten Begleiter im urbanen Alltag. Auch alternative Antriebe wie Hybride werden immer häufiger im Kleinwagensegment angeboten. Neben klassische Automatik wird auch manuell immer gefragter. Ein Grund mehr sich für den Kauf eines Toyota Aygo zu entscheiden.

Der Toyota Aygo weiß zu überzeugen. Das Design der Limousine jedenfalls wirkt stimmig, elegant und legt damit einen klassentypischen Auftritt hin. Zuweilen lässt sich bei genauerer Betrachtung die attraktive Silhouette eines Coupés erkennen. Die Motorleistung (bis zu 69 PS PS), die gute Verarbeitung und die zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten machen den Aygo zu einem begehrten und günstigen Fahrzeug. Besonders die Automatik überzeugt viele Autofahrer zum Kauf.

Toyota Aygo: 69 PS PS in der Topmotorisierung

Das Leistungsspektrum des Toyota Aygo beginnt mit einem 1,4-Liter-Motor mit 54 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 1,4-Liter-Aggregat mit 69 PS PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 160 km/h sorgt. Mittlerweile sind selbst für den Aygo moderne Antriebe wie seine neuen sparsamen Motoren verfügbar und zum Kauf erhältlich, ohne dabei den Fahrspaß auf der Strecke zu lassen. Bei auto.de finden Sie eine Vielzahl an Kleinwagen wie den Toyota Aygo und das zu günstigen Konditionen.