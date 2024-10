Toyota Aygo Limousine: Auftritt des schicken Japaners

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die Toyota Aygo Limousine viel Komfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine überzeugt durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung. Sechzehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit fünf Türen vom Band lief. Die Toyota Aygo Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Toyota eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie auch die knackige Schaltung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Kann die Limousine die technischen Erwartungen erfüllen?

Der 1,0-Liter-Dreizylinder steuert reichlich Power bei. Satte Pluspunkte sammelt der Toyota Aygo beim Fahren. Schon mit dem 68 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 14,2 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Die Spitze liegt mit 157 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 93 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3600 U/min. Den Normwert von maximal 4,6 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Dreizylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Offeriert die Toyota Aygo Limousine viele Extras?

Verfügbar als Ausstattungsfeatures sind: Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Navigationssystem, Bluetooth-Schnittstelle und Klimaanlage beziehungsweise. Die Platzverhältnisse des Fünftürers sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen der 3,43 Meter langen Limousine als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,62 Tonnen geht für eine Limousine wie dem Toyota Aygo vollkommen in Ordnung. Der Motor arbeitet mit einer Fünfgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Ausstattungsoptionen umfassen aber auch eine Fünf-Stufen-Automatik. Der Toyota Aygo wird nur mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften des Wagens unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet.

Bringt Sie ein Toyota Aygo Limousine sicher von A nach B?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Toyota Aygo Limousine ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Möchten Sie günstig Toyota Aygo Limousine fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing der Toyota Aygo Limousine interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Toyota per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Vergleichsangebote für die Toyota Aygo Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die Toyota Aygo Limousine für nur 17.948 €

Wer sich für die Toyota Aygo Limousine interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 17.948 € spart man 1.969 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 19.917 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 10 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Für den Aygo können wir folgendes Angebot machen: Bei einer Anzahlung von 3.500 €, einer Rate von 162 € monatlich und einer Laufzeit von 48 Monaten sowie einer Kilometerlaufleistung von 10.000 Kilometern ist die Limousine günstig bei uns zu haben. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der Toyota Aygo Limousine für 18.248 €

Unser zweites Angebot zum Kauf der Toyota Aygo Limousine können wir für 18.248 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 4.418 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 22.666 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 19 %. Ein Leasing ist für dieses Toyota-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann die Aygo Limousine für 144 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 3.600 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

Toyota Aygo Limousine: Angebot Nr. 3 für 21.158 €

Diese Toyota Aygo Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 21.158 €. Man spart beachtliche 2.396 € zum regulären Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 10 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 193 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 4.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Toyota Aygo Limousine

Die Toyota Aygo Limousine ist erfrischend anders als die hochpreisige und vor allem immer aggressiver dreinblickende Konkurrenz. Die Limousine wirkt edel und trotzdem dynamisch. In Sachen Fahrdynamik gehört die Toyota Aygo Limousine nach wie vor zum Besten, was seine Klasse zu bieten hat.