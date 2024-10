Der Renault Kangoo bringt einen gekonnt vorwärts

Tauglichkeit im Arbeitsalltag wird beim Renault Kangoo groß geschrieben, denn ausgestattet mit einem Lasten-Fahrwerk und robustem Blechkleid ist er fast allen Herausforderungen auf Einsätzen auf unseren Straßen gewachsen. Mit dem kräftigen Benzin-Motor inklusive 95 PS kann man nicht nur auf kurzen Stadtrouten, sondern ebenso auf der Autobahn problemlos und schnell Meter machen. Das Fahrzeuggewicht von mindestens 2,03 Tonnen bleibt bei dieser Motorleistung Nebensache. Die Baureihe wird seit 1997 gebaut. Der Kangoo mit seinem kantigen Design sorgt für Aufsehen, nicht nur äußerlich. Im Inneren bietet er mehr und moderne Features als sein Vorgänger und das Cargo-Abteil auf der Hinterachse kann mit noch mehr Paketen, Baustoffen oder Werkzeugen beladen werden. Ein Renault Kangoo muss Versatilität im Berufsalltag liefern, um mit jedem konkurrierenden Transporter weiter mithalten zu können. Das gelingt dem Renault und so ist es nicht verwunderlich, dass er sich bei seiner Käuferschaft großer Beliebtheit erfreut. Zu verdanken hat er es auch seinen vielen, verschiedenen Ausstattungs- und Karosserievarianten, die jetzigen Interessenten und zukünftigen Besitzern zur Auswahl stehen.

Kann der mit Benzin befeuerte Renault Kangoo mit Leistung beeindrucken?

Ein 1,9-Liter-Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Satte Pluspunkte sammelt der Renault Kangoo beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 58 PS starken Benziner, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 95 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 84 PS. Er sprintet in 16 Sekunden von Null auf 100 km/h. Die Spitze liegt mit 148 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Drehmoment wird reichlich geboten: 105 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 160 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3500 U/min. Den Normwert von maximal 8,6 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Träumen Sie vom gehobenen Komfort des Renault Kangoo?

Tachometer und Instrumententafel hinter dem Lenkrad sind auch während der Fahrt gut ablesbar. Ausstattungsmäßig haben viele Features wie eine Servolenkung, Klimaanlage beziehungsweise, ein Navigationssystem un eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung und viele Features mehr Einzug gehalten. Die Platzverhältnisse im Kangoo sind gut. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,36 Meter langen Transporters als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,03 Tonnen schweren Franzose durchaus flott. Wenn verfügbar, überträgt der Kangoo seine Kraft über ein Fünf-Gang-Getriebe auf die Straße. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Vier-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Transporters liefert. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des Kangoo aus. Aber wer will, sucht sich einen Renault Kangoo mit 4x4-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Renault Kangoo aus?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Renault Kangoo macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo gibt es hohe Rabatte für den Renault Kangoo?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Renault Kangoo kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Kangoo finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Renault Kangoo. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Renault Kangoo günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Renault Kangoo für nur 23.848 €

Wer sich für den Renault Kangoo entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 23.848 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 24.748 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot des Renault Kangoo für 32.289 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Renault Kangoo auch für 32.289 € anbieten, statt bisher für 42.396 €. Der Rabatt von 10.107 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Kangoo kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 6.400 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 265 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Renault Kangoo zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Renault Kangoo bis zu 1.201 € sparen

Momentan bieten wir den Renault Kangoo auch für 22.648 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.201 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 23.849 € liegt. Bei 5 % Ersparnis kann man mit dem Renault ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Transporter wie der Kangoo entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 244 € vor und eine Anzahlung von 4.500 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte für die Renault Kangoo sichern!

Der Renault Kangoo wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den Kangoo zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.