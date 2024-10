Renault Talisman Limousine: Auftritt des schicken Franzosen

Bei Renault geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine Renault Talisman als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von bis zu 200 PS schwebt die 1,87 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Im Jahr 2015 verlässt der Renault erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Mit der Renault Talisman Limousine entscheidet man sich für ein besonderes Fahrerlebnis. Der Talisman besticht mit seinem außergewöhnlichen Design, innovativer Technik und reichlich Fahrkomfort. Die moderne Optik macht zusammen mit der raffinierten Innenausstattung aus der Limousine einen Fahrspaß bereitendes Fahrzeug der Extraklasse. Die Handschaltung, aber auch die optional verfügbare Sechs-Stufen-Automatik sorgt für maximale Fahrpräzision und für hervorragendes Handling. Der sparsame Motor rundet das Bild ab, ohne dabei den Fahrspaß zu schmälern.

Bietet die Renault Talisman Limousine gute Fahrleistungen?

Ein Vierzylinder treibt den Franzosen an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,5 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Die Leistung der Topmotorisierung kann um 90 PS auf 200 PS angehoben werden, wenn man bei diesem Modell ein Mehr an Power wünscht. Die 11,9 Sekunden, die der Benziner dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind zwar nicht unbedingt berühmt, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem Talisman nur 7,6 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Dabei wird er bis zu 237 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 190 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 220 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 380 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2000 U/min. Den Normwert von maximal 5,6 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Vierzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Ist der Innenraum der Renault Talisman Limousine ausgewogen und innovativ?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Viertürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sitzheizung, Klimaautomatik, USB-Anschluss und Servolenkung serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Renault Talisman ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 608 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,85 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.022 Liter Stauraum. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,87 Tonnen hat das Modell Talisman aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Sechs-Stufen-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance der Limousine liefert. Serienmäßig wird der Renault Talisman nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Renault Talisman Limousine aus?

Die Ausstattung des Talisman im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurwechselassistent und Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Gemessen an seiner Preisklasse bekommt man einiges geboten. Für die aktive Sicherheit sorgt die großzügig dimensionierte Bremsanlage des Renault Talisman Limousine sowie das elektronische Stabilisierungsprogramm ESP inklusive ABS. Jeder Neuwagen und jeder Gebrauchtwagen auf auto.de erfüllt heutige Sicherheitsstandards in vollem Umfang. Das gelingt durch einen fachmännischen Qualitätscheck aller Autos, die außerdem allesamt 12 Monate Garantie besitzen und ein Fahrzeugalter von acht Jahren nicht überschreiten. Des Weiteren beträgt die maximale Laufleistung eines KFZ auf auto.de lediglich 150.000 km.

Möchten Sie jetzt richtig sparen beim Renault Talisman Limousine?

Die besten Angebote finden Sie auf auto.de. Wer heute einen Renault Talisman kaufen möchte, kann von dem niedrigen Zinsniveau profitieren, indem er den Talisman finanziert. Die Modalitäten von Raten und Anzahlung können nach eigenem Ermessen und der eigenen Finanzdecke angepasst werden. Wer sich eher für ein Leasing interessiert, kann sich bei uns über unsere günstigen Konditionen informieren und fährt schon bald die neuesten Modelle des Renault Talisman Limousine. Ein klassischer Barkauf ist natürlich auch möglich.

Preisvergleich: Renault Talisman Limousine günstig finanziert, geleast oder gekauft

Die Renault Talisman Limousine für nur 26.448 €

Wer sich für die Renault Talisman Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 26.448 € spart man 3.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.648 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 11 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Renault Talisman Limousine: Günstige Alternativen mit 3.901 € Ersparnis

Neben dem ersten Angebot können wir den Renault Talisman auch für 37.348 € anbieten, statt bisher für 41.249 €. Der Preisnachlass von 3.901 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Zustand des Fahrzeugs. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim Talisman kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Renault Talisman zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Renault Talisman Limousine bis zu 2.100 € sparen

Aktuell bieten wir den Renault Talisman auch für 26.448 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 2.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 28.548 € liegt. Bei 7 % Ersparnis kann man den schicken Franzosen sehr günstig sein Eigen nennen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der Talisman entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Zum Sparpreis einsteigen und losfahren: Renault Talisman Limousine

Als flotte Fahrmaschine kann der Renault im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls gut sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.