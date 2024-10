Kia - top-marke zu niedrigen preisen

Mit dem Motto „Qualität steht bei uns an erster Stelle“ arbeitet und überzeugt der koreanische Autohersteller seit nunmehr schon über 60 Jahren die ganze Welt.Erst 1944 als Kyongseong Precision Industry gegründet entwickelte sich das Unternehmen vom Fahrradproduzenten zum Autobauer. Im Jahr 1974 lief der erste Kia PKW vom Band. Ab dem Jahr 1993 war der koreanische Hersteller auch auf dem deutschen Markt vertreten. Fünf Jahre später geriet Kia aufgrund einer Finanzkrise in Asien in finanzielle Probleme. Nach der Insolvenz wurde das Unternehmen dann von Hyundai übernommen. Heute ist die Hyundai Kia Automotive Group der viertgrößte Fahrzeughersteller der Welt.