BMW X1: Premium-SUV mit reichlich inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines BMW X1 Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Im Jahr 2015 verlässt der BMW erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Als eines der robusten Modelle von BMW erntet der X1 bereits seit seiner Weltpremiere wahre Begeisterungsstürme. Von Beginn an ist das SUV ein Erfolgsmodell, das sich schnell als eines der bei uns gefragtesten Allradfahrzeuge gemausert hat, und für jeden Anspruch das richtige Gesamtpaket bietet. Dank seines Allrad lässt sich das Fahrzeug auch bei schwierigen Straßenverhältnissen und im leichten Gelände sicher bewegen.

Was sind die technischen Daten des BMW X1?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der X1 mit einem 1,5-Liter-Motor. Satte Pluspunkte sammelt der BMW X1 beim Fahren. Schon mit dem kleinsten, angebotenen Motor, dem 136 PS starken Motor, hat man viel Fahrfreude. Greift man zur Topmotorisierung, dann stehen beim Benziner 231 PS zur Verfügung. Beim Diesel erwarten den Fahrer 231 PS. Der agile und drehfreudige Motor lässt den X1 in 6,5 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Dabei wird er bis zu 235 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 200 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 220 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 450 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf 6,4 Liter Benzin bzw. 6,4 Liter Benzin ein.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein BMW X1?

Ab Werk besitzen die X1-Modelle eine Servolenkung, eine Sitzheizung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaanlage beziehungsweise Klimaautomatik. Für das Gepäck gibt es 505 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.550 Liter werden. Das Gewicht von 1,82 Tonnen geht für ein SUV wie dem BMW X1 vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. Wer selten abseits befestigter Straßen unterwegs ist und für alltägliche Einsatzzwecke auf vier angetriebene Räder verzichten kann, der kommt gut und gerne mit dem Frontantrieb des X1 aus. Optional zum Frontantrieb ist der Münchner außerdem mit xDrive-Allrad erhältlich.

Was für Assistenzsysteme gibt es beim BMW X1?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der BMW X1 macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wo kann man den BMW X1 günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Vergleichsangebote für den BMW X1: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der BMW X1 für nur 28.648 €

Wer sich für den BMW X1 interessiert, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 28.648 € spart man 1.100 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.748 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 4 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den BMW X1: 46.948 €

Unser zweites Kaufangebot des BMW X1 können wir für 46.948 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 3.300 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 50.248 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 7 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer sich dafür interessiert, der kann den X1 für 487 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 9.300 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

BMW X1: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 4 % sichern

Zur Zeit bieten wir den BMW X1 auch für 30.989 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 1.200 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 32.189 € liegt. Bei 4 % Ersparnis kann man den schicken Bayer zu außerordentlich attraktiven Konditionen kaufen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein SUV wie der X1 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Jetzt unschlagbar günstig BMW X1 fahren!

Der BMW X1 wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den X1 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.