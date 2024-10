BMW 520 Limousine: Auftritt des schicken Münchners

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet die BMW 520 Limousine viel Reisekomfort zum günstigen Preis. Das gilt sowohl für Neuwagen als auch für die hochwertigen Gebrauchtwagen und Jahreswagen. Die Limousine weiß durch ihr Zusammenspiel aus Leistung, Ausstattung und Verarbeitung zu überzeugen. Der Siegeszug der BMW 520 Limousine beginnt im Jahr 2003. Die BMW 520 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine gefällige Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Motor und die gute Ausstattung wie auch die knackige Schaltung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Was sind die technischen Daten der BMW 520 Limousine?

Der 2,2-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 2,0-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 163 PS beziehungsweise bis zu 177 PS. Und mit 9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Bayer zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Einsteigermotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,2-Liter-Motor auf Touren und in 8,3 Sekunden auf Tempo 100. Die Spitze liegt mit 231 km/h Höchstgeschwindigkeit im flotten Bereich. Allerdings ist das der Wert der Topmotorisierung. Beim Basismotor sind immerhin schon 223 km/h möglich. Der Motor leistet 210 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1750 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung geht es dann schon auf kräftige 350 Newtonmeter Drehmoment an. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt BMW für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 9,8 Litern an.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im BMW 520 Limousine?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der 520 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch BMW eben. Der BMW hat ein Ladevolumen von 520 Litern. Das Gewicht von 1,85 Tonnen geht für eine Limousine wie dem BMW 520 vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Kombination mit dem optionalen und engagierten Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik-Getriebe harmonieren Motor und Fahrwerk perfekt. In einigen Ausstattungsstufen ist der Wagen mit Heckantrieb zu haben.

Wie gut ist die Fahrsicherheit der BMW 520 Limousine?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der BMW 520 Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie kann man sich ein günstiges BMW 520 Limousine Angebot sichern?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell angepassten Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Vergleichsangebote für die BMW 520 Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die BMW 520 Limousine für nur 54.548 €

Unser erstes Angebot der BMW 520 Limousine hat einen Kaufpreis von 54.548 €. Sie sparen 12.005 € bei einem Listenpreis von 66.553 €. Das sind satte 18 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden. Für Sie können wir die BMW 520 Limousine mit 476 € monatlicher Leasingrate anbieten. Die Laufzeit beträgt bei einer Anzahlung von 10.900 € und mit einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern 48 Monate.

BMW 520 Limousine: Günstige Alternativen mit 1.600 € Ersparnis

Unser zweites Angebot der BMW 520 Limousine können wir für 41.689 € anpreisen. Das ist ein Preisnachlass von 1.600 € zum Marktpreis von 43.289 €. Das ist ein Preisnachlass von ganzen 4 %. Ein Leasing für den BMW ist auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Beim BMW 520 Limousine bis zu 16.641 € sparen

Momentan bieten wir den BMW 520 auch für 75.349 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 16.641 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 91.990 € liegt. Bei 18 % Ersparnis kann man mit dem BMW ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Eine Limousine wie der 520 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Sparangebot, bei dem man nicht lange zögern sollte, da das Angebot schnell abgelaufen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Eines unserer vielen günstigen Leasingangebote sieht bei einer Laufzeit von 48 Monaten eine Monatsrate von 666 € vor und eine Anzahlung von 15.000 €. Die Laufleistung beträgt 10.000 Kilometer. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist die BMW 520 Limousine nicht zu haben

Die BMW 520 Limousine wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 520 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.