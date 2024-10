Die auto.de Kaufempfehlung zum BMW 435

Bereits das Design des BMW 435 betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Der BMW 435: Verfügbar als Cabrio oder wahlweise als Coupé.

Der Motor brummelt so angenehm vor sich hin, wie es letztlich nur ein Sechszylinder kann. Wir bezeugen dieser langsam vom Aussterben bedrohten Gattung trotz ihres Verbrauchs an dieser Stelle allen Respekt, zumal sowohl der Motor wie auch das gesamte Cabrio nicht zu Geschwindigkeitsorgien animiert. Vielmehr gibt man als Fahrer im BMW 435 Cabrio vor allem bei geöffnetem Dach gerne den Gentlemen-Driver, der die aufmüpfigen Jungfahrer mit souveränem Lächeln vorbeiwinkt.

Der BMW 435 stellt eine sportive Weiterentwicklung dar, die zu einer ernsthaften Konkurrenz entwickeln kann. Das Coupé weiß mit seiner Länge von 4,64 Meter einen gekonnten Auftritt hinzulegen. Er ist breit, niedrig und zeigt damit seine wuchtige Präsenz. Zusammen mit seinem potenten Motor weiß der BMW 435 sich als verführerisches Angebot zu positionieren.

Perfekt wiederum arbeitet der Motor - in diesem Fall ein Aggregat mit 313 PS. Mit seinem 3,0-Liter-Benziner bringt BMW 435 reichlich agilen Grip an den Start. An Durchzugskraft mangelt es nicht, 250 km/h liegen bei der Höchstgeschwindigkeit an. Vor allem ein munterer Zwischenspurt, etwa beim Überholen auf der Landstraße, bewältigt der kräftige BMW 435 mit Bravour. Der Motor leistet im Idealfall einen Spurt von 0 auf 100 km/h in nur 5,6 Sekunden; Mit Allradantrieb ist es nochmals eine Zehntelsekunde weniger. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 630 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 1500 Touren an. Als Verbrauch verspricht BMW einen Wert von 8,5 Litern. Der 435 wiegt 1,83 Tonnen. Mit 4,64 Meter ist der 435 in Sachen Länge Klassenprimus.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim BMW 435

Der BMW 435 kommt schon ab Werk recht gut ausgestattet zum Kunden. Lenkradheizung, Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer, Tagfahrlicht LED und zu guter letzt Xenon-Scheinwerfersind auf der Haben-Seite zu finden. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. BMW hat mit der Sechs-Zylinder-Version von Hause aus die Acht-Gang-Automatik mitgegeben. Und er ist ein Fahrzeug mit Heckantrieb, ein Antriebskonzept, das zusehend zum Auslaufmodell erklärt wird, obwohl einige Auto-Enthusiasten seine Fahreigenschaften nach wie vor zu schätzen wissen. Einige Ausstattungsvarianten verfügen über Allradantrieb. Standardmäßig gibt es für den 435 ABS und ESP.

