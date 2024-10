BMW 320 Limousine: Mittelklasse-Limousine mit reichlich inneren Werten

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 320 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 184 PS schwebt die 1,82 Tonnen Limousine souverän von einem Abenteuer ins Nächste. Im Jahr 2004 verlässt der BMW erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Die BMW 320 Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und einem hohen Maß an praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie auch die knackige Schaltung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Technik bietet die BMW 320 Limousine?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert reichlich Power bei. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 150 PS an. Maximal leistet er bis zu 184 PS in der Topmotorisierung. Und mit 9 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Münchner zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 2,0-Liter-Motor auf Touren und in 7,5 Sekunden auf Tempo 100. Der Antrieb macht ihn maximal 235 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 200 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1750 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 380 Newtonmeter haben. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: Quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im zähen Stadtverkehr mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Benziner immer genügsam. Bei einer gemischten Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 8,9 Liter. Die Antriebe erfüllen die EU-Norm 5.

Ist der Innenraum der BMW 320 Limousine ausgewogen und innovativ?

Die Verarbeitung der BMW 320 Limousine bewegt sich auf hohem Niveau und kann sich mit vergleichbaren Fahrzeugen des Segments messen. Die vielseitige Serienausstattung gepaart mit hohem Fahrkomfort dank ergonomischer Sitze macht den Innenraum des BMW zu einem Ort, an dem man gerne und viel Zeit verbringen kann. Mit 4,52 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 460 Litern üppig bemessen. . Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,82 Tonnen schweren Münchner durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-Steptronic-Automatik ausgeliefert. BMW schwört beim 320 auf den Heckantrieb. Es sind auch andere Antriebsarten für den 320 verfügbar. Optional zum Frontantrieb ist der BMW mit xDrive-Allrad erhältlich.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers BMW 320 Limousine?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der BMW 320 Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Wie kann man sich ein günstiges BMW 320 Limousine Angebot sichern?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des BMW 320 Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihre BMW 320 Limousine

Die BMW 320 Limousine für nur 35.489 €

Unser erstes Angebot der BMW 320 Limousine hat einen Kaufpreis von 35.489 €. Sie sparen 2.400 € bei einem Listenpreis von 37.889 €. Das sind satte 6 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

BMW 320 Limousine: Günstige Alternativen mit 600 € Ersparnis

Unser zweites Kaufangebot der BMW 320 Limousine können wir für 62.949 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 600 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 63.549 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 1 %. Ein Leasing ist für dieses BMW-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer Leasing-Angebote sucht, der kann die 320 Limousine für 701 € im Monat leasen. Bei einer Anzahlung von 12.500 € und einer jährlichen Fahrleistung von 10.000 Kilometern beträgt die Laufzeit 48 Monate.

BMW 320 Limousine: Bei uns für lediglich 32.989 € besonders günstig

Diese BMW 320 Limousine ist insbesondere bei auto.de als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 32.989 €. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim BMW 320 Limousine zu

Als flotte Fahrmaschine kann der BMW im Konkurrenzfeld mithalten. Ebenfalls premium sind Verarbeitung und Materialien sowie das digitale Innenleben.