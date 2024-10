BMW 440 Gran Coupé Limousine: Allrad-Münchner mit reichlich inneren Werten

Bei BMW geht es spannend zu, denn nun rollt die Limousine BMW 440 Gran Coupé als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund ihrer starken Leistung von bis zu 326 PS schwebt die 1,83 Tonnen Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Sieben Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Die BMW 440 Gran Coupé Limousine ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das markante Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem BMW eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt.

Wieviel Technik bietet die BMW 440 Gran Coupé Limousine?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Immerhin bis zu 326 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. In flinken 5,1 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 450 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1380 U/min. Der Testverbrauch pendelt sich im tendenziell flotten Mischbetrieb auf ein vergleichbar sparsames Niveau ein.

Wie komfortabel ist man im BMW 440 Gran Coupé Limousine unterwegs?

Fahrtechnisch kann der Münchner sowohl sportlich als auch komfortabel. Die gut gepolsterten Sitze tragen ihren Part dazu bei und verleihen der BMW 440 Gran Coupé Limousine Langstreckenqualitäten. Ansonsten bietet der auf auto.de erhältliche BMW eine unfangreiche sowie zeitgemäße Serienausstattung, die kaum Fahrerwünsche offen lässt. Mit 4,64 Metern Länge stellt er beim Rangieren keine großen Herausforderungen an den Fahrer. Der Gepäckraum ist mit 480 Litern üppig bemessen. Bis zu 1.300 Liter Gestaltungsfreiraum im Heck sind maximal möglich, umgelegte Rücksitze vorausgesetzt.. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,83 Tonnen hat das Modell 440 Gran Coupé aufgrund ausreichend Motorleistung keine Probleme Die Ausstattung erfreut mit einer Acht-Stufen-Steptronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Die 440 Gran Coupé-Kunden schwören auf den Heckantrieb, da keine andere Antriebsform den sportiven Charakter des BMW besser unterstützt, wenn man hinterm Steuer eine kurvenreiche Landstraße vor sich hat. Aber wer will, ordert sich einen BMW 440 Gran Coupé Limousine mit xDrive-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Was gibt es beim BMW 440 Gran Coupé Limousine in Puncto Sicherheit zu erwähnen?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der BMW 440 Gran Coupé Limousine macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie jetzt kräftig sparen beim BMW 440 Gran Coupé Limousine?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des BMW 440 Gran Coupé Limousine zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Vergleichsangebote für die BMW 440 Gran Coupé Limousine: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Die BMW 440 Gran Coupé Limousine für nur 58.749 €

Wer sich für die BMW 440 Gran Coupé Limousine entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 58.749 € spart man 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 59.649 € liegt. Das ist ein Rabatt von 2 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot der BMW 440 Gran Coupé Limousine für 34.849 €

Neben dem ersten Angebot können wir den BMW 440 Gran Coupé auch für 34.849 € anbieten, statt bisher für 38.049 €. Der Preisnachlass von 3.200 €, kann sich sehen lassen, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim 440 Gran Coupé kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den BMW 440 Gran Coupé zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Schnell Rabatte für die BMW 440 Gran Coupé Limousine sichern!

Wer einen Ratenkauf mittelssucht, kann von den günstigen Angeboten aufprofitieren. Ein Fahrzeug wie der 440 Gran Coupé entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Die BMW 440 Gran Coupé Limousine wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den 440 Gran Coupé zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.