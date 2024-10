Audi A1 Sportback: Schicke Schale mit modernem Technik-Kern

Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollen der Kombi sowie die Limousine Audi A1 als Benziner an den Start. Und siehe da, aufgrund seiner starken Leistung von satten 185 PS schwebt die 1,75 Tonnen Kombi, Limousine souverän wie ein Gleiter über die Küstenstraße. Bei Audi geht es spannend zu, denn nun rollt der Audi A1 Sportback als Benziner an den Start. Und siehe da, mittels ihrer starken Leistung von satten 185 PS schwebt der 1,75 Tonnen Kombi von Einsatzort zu Einsatzort. Zehn Jahre ist es her, als er zum ersten Mal mit vier Türen vom Band lief. Der Audi A1 Sportback ist ein Alltagsauto mit hoher Individualität und ausgereiftem, praktischem Nutzen. Das individuelle Design setzt das Auto gelungen in Szene und verleiht dem Audi eine attraktive Präsenz mit einer sportlichen Note. Die gute Verarbeitung sowie der sparsame sowie durchzugsstarke Antrieb und die gute Ausstattung wie etwa die butterweiche Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik machen die Limousine zu einem begehrten und gefragten Allrounder auf dem Asphalt. Für das agile Vorankommen war der Audi A1 Sportback immer zu haben, dabei musste es nicht mal ums Gewinnen gehen. Das änderte sich mit der aktuellen Generation, die sich neben mehr Stattlichkeit auch mehr Ernsthaftigkeit aneignete. So sammelt der Audi A1 Kombi nun Punkte mit umfassender Variabilität, üppigem Raumangebot und gut nutzbarem Kofferraum mit bis zu 920 Litern Fassungsvermögen. Dazu hat er seine Verarbeitung optimiert und die Bedienung des Infotainments übersichtlicher arrangiert - besonders die Mittelkonsole wurde aufgeräumt.

Macht der Audi A1 Sportback mit Benzinmotor eine gute Figur?

Ein 2,0-Liter-Vierzylinder treibt den Ingolstädter an - zumindest in der leistungsstärksten Variante. In der Basisversion sind aber auch schon 1,2 Liter Hubraum und Vierzylinder mit an Bord. Je nach Motorisierung leisten die verfügbaren Motoren 86 PS beziehungsweise bis zu 185 PS. Der angenehm ruhig agierende Benziner beschleunigt den Wagen in 11,9 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Dabei wird er bis zu 227 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 180 km/h Spitze. Hinzu kommen mindestens 160 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 320 Newtonmeter haben. Limousinen-Fahrer setzen nach wie vor am liebsten auf den Benziner. Je nach Ausstattung und Reifengröße gibt Audi für den Verbrenner einen kombinierten Verbrauch von bis zu 5,9 Litern an.

Welche Komfortmerkmale hat der Audi A1 Sportback?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der A1 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von Bluetooth-Schnittstelle, Sprachsteuerung bis Sitzheizung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Audi eben. Der Audi hat ein Ladevolumen von 270 Litern. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 920 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 3,95 Metern. Das Gewicht von 1,75 Tonnen geht für einen Kombi bzw. eine Limousine wie dem Audi A1 vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Siebengang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Motorleistung wird von einer Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Serienmäßig wird der Audi A1 nur mit Frontantrieb angeboten.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Audi A1 Sportback?

ABS und ESP tragen ihren Anteil zur Sicherheit bei. Diese standardmäßigen Sicherheitssysteme an Bord des Audi A1 Sportback sorgen für sicheres Bremsverhalten mit Beibehaltung der Manövrierfähigkeit und schlupfloses Beschleunigen ohne Traktionsverlust. Wir bei auto.de bieten ausschließlich Fahrzeuge mit gewährleisteter Fahrsicherheit an. Unsere begutachteten Neuwagen und Gebrauchtwagen besitzen allesamt 12 Monate Garantie, weisen eine Laufleistung von höchstens 150.000 km auf und sind maximal acht Jahre alt - folglich besteht beim Audi A1 Sportback kein Grund für irgendwelche Bedenken in Puncto Sicherheit.

Möchten Sie günstig Audi A1 Sportback fahren?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Unsere Kunden profitieren von flexiblen Laufzeiten und individuell festlegbaren Anzahlungsbeträgen. Auch bieten wir einen niedrigen Zinssatz. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei auto.de oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Vergleichsangebote für den Audi A1 Sportback: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Der Audi A1 Sportback für nur 24.989 €

Unser erstes Angebot des Audi A1 Sportback hat einen Kaufpreis von 24.989 €. Sie sparen 1.000 € bei einem Listenpreis von 25.989 €. Das sind satte 4 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Ansprüche angepasst werden.

Alternativangebot des Audi A1 Sportback für 18.789 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi A1 auch für 18.789 € anbieten, statt bisher für 19.589 €. Der Rabatt von 800 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim A1 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing günstiger sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi A1 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Audi A1 Sportback bis zu 900 € sparen

Derzeit bieten wir den Audi A1 auch für 25.689 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 900 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 26.589 € liegt. Bei 3 % Ersparnis kann man den schicken Ingolstädter zu außerordentlich attraktiven Konditionen erwerben. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A1 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Schnäppchen, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Audi A1 Sportback: Jetzt zugreifen und Rabatt sichern

Der Audi A1 Sportback wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche erfüllt. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A1 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.