Audi e-tron S: Das Allrad-Imperium schlägt wieder zu

Bei Audi geht es spannend zu, denn jetzt fährt das SUV Audi e-tron als Elektroauto vor. Mit seiner starken Leistung von bis zu 503 PS schwebt der 3,25 Tonnen schwere Brocken lammfromm und weich wie ein bequemes Sofa über alle Unebenheiten. Die kontinuierliche Modellpflege seitens der Hersteller sorgt dafür, dass man im Gespräch bleibt. Der Audi e-tron, stylischer Offroader im SUV-Stall bei Audi, ist eine Baureihe, die sich seit einem Jahr auf dem deutschen Markt zuhause fühlt und seit dem Debüt 2020 dank kontinuierlicher Innovationen immer noch frisch wirkt. Bei der Einführung vor einem Jahr war der e-tron ohne Frage eine Bereicherung im Segment der SUVs. Der Audi spielt seine Rolle als SUV in seiner Fahrzeugklasse überzeugend. Er ist nahezu für jeden Zweck gerüstet. Seine Vorzüge liegen im Komfort und seiner Langstreckentauglichkeit. Gewürzt mit einem kräftigen Elektro-Motor und einem Hauch Sportlichkeit. Er leistet sich beim Fahrkomfort keine Schwächen. Die Systemleistung ist mehr als ausreichend und sehr sanft bis nachdrücklich stellt sie sich ein, je nachdem, wie kräftig der Druck aufs Gaspedal ausfällt. Die bereits erwähnte Federung ermöglicht im Audi entspanntes Reisen.

Macht das Audi e-tron S als Elektroauto eine gute Figur?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der e-tron mit einem Elektro-Motor. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 313 PS an. Das Modell liefert aber bis zu 503 PS in der Topmotorisierung. Der angenehm ruhig agierende Elektro-Motor beschleunigt den Wagen in 6,8 Sekunden auf 100 Stundenkilometer - in der Basismotorisierung wohlgemerkt. Mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit liegen die Leistungsdaten auf recht hohem Niveau für ein Fahrzeug dieser Preis- und Leistungsklasse - Vornehmlich in der Topmotorisierung. Beim Basismotor erreicht der Ingolstädter aber immerhin schon 190 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 540 Newtonmeter Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 973 Newtonmeter Aber zunächst ist es gut, dass es dank Audi jetzt ein weiteres, taugliches Elektroauto gibt, mit dem die Fahrten des Alltags rein elektrisch erledigt werden können, und der auf Langstrecken nicht mit langen Warte- oder Ladezeiten an den Stationen aufhält. Zumindest hilft der Hersteller, die strengen und nur mit sehr großen Mühen erreichbaren CO2-Grenzen zu erreichen. Und dass er weniger hart als herzlich gefedert ist, unterscheidet ein e-tron S wohltuend von manch anderem Modell aus der Konkurrenz.

Offeriert das Audi e-tron S viele Extras?

Mit Zentralverriegelung, Servolenkung sowie Bluetooth-Schnittstelle bietet das Audi e-tron S zusätzlich weitere Annehmlichkeiten. Das Infotainmentsystem ist innovativ sowie klassengerecht und der Sound, je nach Motorisierung, charakteristisch. Die Platzverhältnisse im e-tron sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 660 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.660 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,9 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Zum Rennwagen wird der Audi e-tron allerdings auch mit seinem E-Motor nicht. Kein Wunder, denn er bringt 2,45 Tonnen auf die Waage. Die Motorleistung wird von einer Ein-Stufen-Automatik an die Räder vermittelt, die stets die passende Übersetzung liefert. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Allrad zu haben.

Wie gut ist die Fahrsicherheit des Audi e-tron S?

Die Ausstattung des e-tron im Bereich der Assistenzsysteme fällt mit Spurhalteassistent relativ umfangreich aus. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite.

Wo kann man den Audi e-tron S günstig kaufen?

In Sachen Finanzierung arbeitet auto.de mit zuverlässigen und etablierten Partnern zusammen. Die Monatsraten von einem Finanzierungs- oder Leasingkredit sind bei uns oftmals günstiger als bei einer gewöhnlichen Hausbank. Wenn nicht genügend Barkapital vorhanden ist, können sich unsere Kunden auch für eine Ratenfinanzierung entscheiden - bei Bedarf sogar ohne Anzahlung.

Vergleichsangebote für das Audi e-tron S: Von Barkauf über Leasing bis zu Finanzierung

Das Audi e-tron S wirkt durch seine junge Marktpräsenz frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche einhält. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das neue Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen.