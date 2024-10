Audi SQ5 SUV: Allrad-Ingolstädter mit vielen inneren Werten

Bequemes Ein- und Aussteigen sowie gute Rundumsicht: Das sind die beiden Hauptkriterien, auf die Kunden beim Kauf eines Audi SQ5 SUV Wert legen. Dass man angenehm sitzt, die Einkäufe leicht über die Ladekante hieven kann, die Bedienung selbsterklärend ist und alle Insassen gut Platz haben, sind weitere Bedingungen. Nicht zuletzt deshalb erfreut sich das SUV hierzulande immer größerer Beliebtheit. Eine fast untergeordnete Rolle spielen da Leistungsstärke, Optik oder die Ausstattung mit Infotainmentsystem. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2012 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungsvarianten vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Der Audi SQ5 verbindet Fahrspaß mit Design und Komfort mit einem Qualitätsniveau, was bei unseren Kunden sehr gesucht ist. Das agile Fahrwerk dieses Audi SQ5 SUV bietet einen Allrad-Antrieb und eine beeindruckende Fahrdynamik. Beim Audi SQ5 SUV handelt es sich um einen Vertreter, der seit geraumer Zeit zurecht seine Marktposition behaupten kann, da er sehr beliebt ist. Bei diesem SUV scheint alles zu stimmen.

Wieviel Technik bietet das Audi SQ5 SUV?

Der 3,0-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Das SUV-Modell bietet bis zu 340 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi SQ5 immerhin schon mit 313 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den SQ5 in 5,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Drehmoment wird reichlich geboten: 650 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 700 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 1500 U/min. Dieser Antrieb ist ein Alleskönner: quicklebendig, wenn es flott vorwärts gehen soll, und elastisch genug, um mit niedrigen Drehzahlen im Verkehrsfluss mitzuschwimmen. Dabei bleibt der Selbstzünder immer genügsam. Bei einer gemütlichen Landstraßenrunde kamen wir auf lediglich 6,6 Liter Diesel je 100 Kilometer. Bei einer abwechslungsreichen Fahrt mit einer Stadtdurchquerung und rund 100 Kilometern Autobahnfahrt waren es 6,8 Liter Diesel auf 100 Kilometern. Die Selbstzünder des Audi erfüllen die Euronorm 6.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Audi SQ5 SUV?

Das Interieur überzeugt mit guter Verarbeitung und anmutenden Materialien und macht einen hochwertigen Eindruck. Die Schalter und Hebel sind übersichtlich angeordnet und lassen sich einfach bedienen. Mit der ziemlich kompletten Ausstattung inklusive Servolenkung, USB-Anschluss sowie Sitzheizung und LED-Tagfahrlichtern, Bi-Xenon-Scheinwerfern sowie Nebelscheinwerfern geht auch der Preis in Ordnung. Die Platzverhältnisse im SQ5 sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 540 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 1.560 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,64 Meter langen SUV als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Übrigens, mit einem Gewicht von immerhin 1,91 Tonnen hat das Modell SQ5 aufgrund ausreichend Motorleistung trotzdem leichtes Spiel. Die Topversion - wie auch die Basisversion - wird ab Werk immer mit einer Acht-Stufen-S-Tronic-Automatik ausgeliefert. Wer will, kauft sich einen Audi SQ5 SUV mit Quattro-Allrad, der bietet schließlich die beste Performance beim Handling auf jedem Untergrund.

Nimmt man im Audi SQ5 SUV sicher am Straßenverkehr teil?

Das SUV bietet zahlreiche, nützliche Fahrerassistenzsysteme für sicheres und gelassenes Fahren. Mit dem Spurwechselassistent und dem Spurhalteassistent ist der SQ5 gut aufgestellt. Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Audi SQ5 SUV macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie günstig Audi SQ5 SUV fahren?

Ein Barkauf bei auto.de hat viele Vorteile. Als Kunde haben Sie nach Kaufabschluss die sofortigen Eigentumsrechte am Audi und keine Finanzierungskosten. Als Eigentümer können Sie das Fahrzeug zu Ihren Konditionen weiter verkaufen oder ohne Weiteres Umbauten vornehmen. Ein Kauf lohnt sich besonders, wenn die Liquidität vorhanden ist und nicht anderweitig investiert werden muss. Wenn man zum Kaufzeitpunkt nicht über die notwendige Geldsumme verfügt, empfiehlt sich besser ein anderer Bezahlweg. Flexibler ist man da mit einer Finanzierung, insbesondere wenn man auf das Auto angewiesen ist, z. B. als Berufspendler. Sobald die Finanzierung abgelaufen ist, haben Sie die Eigentumsrechte am Fahrzeug. Die gleichbleibende finanzielle Belastung in Form einer festgesetzten, monatlichen Rate und die gute Kalkulierbarkeit machen eine Finanzierung für viele unserer Kunden interessant, auch weil wir sehr günstige und individuell angepasste Finanzierungsangebote anbieten können. Ein weiterer Vorteil: Bei Ratenzahlung bleibt die persönliche Liquidität gewährleistet. Dank Individueller Anpassung von Laufzeit und Anzahlung ist die Finanzierung nicht nur die flexibelste Art, sondern auch die populärste Weise sich ein Auto anzuschaffen. Beim Leasing können Sie sich stets das neueste Modell des Audi SQ5 SUV auswählen und profitieren von der Gewährleistung. Man hat nur geringe monatliche Raten und die Nutzungsdauer des Fahrzeugs ist meist frei wählbar. Nach der Laufzeit können Sie das Fahrzeug zurückgeben oder in manchen Fällen sogar günstig erwerben. Bei gewerblichem Leasing können die Raten als Betriebsausgaben geltend gemacht werden, was die Steuerlast mindert.

Preisvergleich: Audi SQ5 SUV günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das Audi SQ5 SUV für nur 67.649 €

Unser erstes Angebot des Audi SQ5 SUV hat einen Kaufpreis von 67.649 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Alternativangebot für den Audi SQ5: 76.758 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi SQ5 auch für 76.758 € anbieten, statt bisher für 88.230 €. Der Rabatt von 11.472 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim SQ5 kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. In diesem Fall ist eine Anzahlung von 15.300 € vorgesehen - bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer Kilometerleistung von 10.000 Kilometern. Die Monatsrate beläuft sich entsprechend auf 756 €. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi SQ5 zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Audi SQ5 SUV: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 14 % sichern

Dieses Audi SQ5 SUV ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 76.758 €. Man spart beachtliche 12.062 € zum normalen Marktpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 14 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 752 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 15.300 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi SQ5 SUV zu

Das Audi SQ5 SUV wirkt weiterhin frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, das alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den SQ5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.