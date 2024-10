Audi A4 Avant: Schicke Schale mit modernstem Technik-Kern

Kombi ist natürlich nicht gleich Kombi. Lag ihre Entstehung noch in der Aufgabe, so viel Ladung und variabel wie möglich von A nach B zu transportieren, sind mit steigender Popularität und verändertem Einsatz mal mehr oder weniger schmucke Fahrzeuge entstanden, die diese Funktion zugunsten der schönen Form eingeschränkt haben. So kann es passieren, dass manche Kombis kaum mehr Stauraum bieten als anderswo eine Limousine oder ein Crossover-SUV. Es ist Zeit, sich alle aktuell auf dem deutschen Markt angebotenen Kombis mit ihren Laderäumen (nach VDA-Norm bis Oberkante der Rücksitze) anzusehen. Ein Kandidat, der den Anforderungen zweifelsohne gerecht wird, ist der Audi A4 Avant. Der Siegeszug des Audi A4 Avant beginnt im Jahr 2001. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Audi auch besonders schön sein. Der A4 Avant leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Bietet der Audi A4 Avant gute Fahrleistungen?

Der 3,2-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,6-Liter-Vierzylinder. Je nach Motorisierung bieten die verfügbaren Motoren 101 PS beziehungsweise bis zu 256 PS. Er sprintet in 13,2 Sekunden von Null auf 100 km/h. Dabei wird er bis zu 250 km/h schnell. Beim kleineren Antrieb sind es aber immerhin schon stolze 186 km/h Spitze. Drehmoment wird reichlich geboten: 148 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 450 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 3800 U/min. Für den Antrieb stehen Benzinmotoren (TSI) zur Verfügung. Bei den Selbstzündern liegt der maximale Durchschnittsverbrauch bei 8,8 l/100 km und der Schadstoffausstoß zwischen 146 und 271 g CO2/km.

Wie groß ist der Wohlfühlfaktor im Audi A4 Avant?

Ab Werk besitzen die A4-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaautomatik. Mittels umgeklappter Stühle im Fond kann dies auf 1.354 Liter erweitert werden. Nicht schlecht bei einer Fahrzeuglänge von 4,59 Metern. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,77 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. Wer jedoch nicht schalten will, dem bietet der Hersteller eine blitzschnell agierende Fünf-Stufen-S-Tronic-Automatik, die einen positiven Teilbeitrag zur Gesamtperformance des Ingolstädter liefert. Der Audi A4 wird überwiegend mit Frontantrieb verkauft, da dieser die Handlingeigenschaften jedes Stadtautos unterstützt und das Auto sicher auf der Fahrbahn hält und dennoch viel Fahrspaß sowie Agilität bietet. Ratsam ist es, den Audi A4 Avant mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da besonders bei luxuriösen Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Bringt Sie ein Audi A4 Avant sicher von A nach B?

ABS und ESP tragen ihren Teil zum Sicherheitspaket bei. Hier bekommt man eben alles, was man für sein Geld erwarten darf. Plötzlichen Bremsmanövern des Kalibers Elchtest können Sie mit dem Audi A4 Avant beruhigt entgegensehen. Auch kräftige Tritte auf das rechte Pedal zur schnellen Gasannahme verkraftet der Audi A4 Avant ohne Schlupf und Fassung zu velieren. Auf auto.de bieten wir nur geprüfte sowie unfallfreie Neuwagen und Gebrauchtwagen an. Alle verfügbaren Fahrzeuge inklusive dem Audi A4 Avant wurden einem fachmännischen Qualitätscheck unterzogen, besitzen 12 Monate Garantie und höchstens 150.000 km Laufleistung. Bei uns können Sie sicher sein, dass Ihr Traumauto alle Anforderungen an die Verkehrssicherheit erfüllt.

Möchten Sie günstig Audi A4 Avant fahren?

Lieber leasen statt kaufen? Ein cleverer Gedanke, besonders wenn es ums Auto geht. Ein Auto zu leasen ist in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Auch ohne Anzahlung ist es auf auto.de möglich, einen Neuwagen oder Gebrauchtwagen zu leasen. Leasing ist eine günstige und zeitgemäße Alternative zum Autokauf. Kunden, die sich für ein Leasing des Audi A4 Avant interessieren, können sich im Vorfeld von unseren Fahrzeugprofis umfassend zu den vielen Angeboten bei auto.de beraten lassen. Neben dem Leasing gibt es noch die Möglichkeit Ihren neuen Audi per Barkauf oder mittels einer Finanzierung zu erstehen. Auch bei einer Finanzierung können Laufzeit, Anzahlung und Monatsrate an Ihre Finanzdecke angepasst werden. Sprechen Sie uns gerne an.

Preisvergleich: Audi A4 Avant günstig finanziert, geleast oder gekauft

Der Audi A4 Avant für nur 29.989 €

Wer sich für den Audi A4 Avant entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Mit einem Kaufpreis von nur 29.989 € spart man 700 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 30.689 € liegt. Das ist ein Preisnachlass von 2 %. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi A4: 30.889 €

Unser zweites Kaufangebot des Audi A4 Avant können wir für 30.889 € unterbreiten. Die Ersparnis beträgt somit 1.100 € gegenüber dem üblichen Marktpreis von 31.989 €. Das ist ein Preisnachlass von stolzen 3 %. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Beim Audi A4 Avant bis zu 400 € sparen

Derzeit bieten wir den Audi A4 auch für 29.289 € an. Das ist ein Preisnachlass von bis zu 400 € gegenüber dem Listenpreis, der bei 29.689 € liegt. Bei 1 % Ersparnis kann man mit dem Audi ein echtes Schnäppchen machen. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A4 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vorüber sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Günstiger ist der Audi A4 Avant nicht zu haben

Der Audi A4 Avant wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den A4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Leasing, Barkauf oder Finanzierung.