Audi RS5 Coupé: Allrad-Coupé mit reichlich inneren Werten

Ein elegantes, leistungsstarkes und zeitlos schönes Coupé erscheint vor dem geistigen Auge. Einen Audi RS5 kauft man nicht für den täglichen Transport von A nach B, auch wenn das Coupé alltägliche Aufgaben mit Bravour besteht. Auch ein Unternehmen wie AUDI muss sich den Zwängen der Märkte unterwerfen. Dennoch wird mit dem Audi RS5 Coupé bewiesen, das der Autobauer im Heute angekommen ist. Seit 2010 ist er nun schon auf dem Markt. Der schicke Ingolstädter beschleunigt mit Leichtigkeit, hängt ausgezeichnet am Gas, gibt sich aber auf Wunsch auch ganz zahm: Dahinbummeln im hohen Gang ist mit dem Coupe gar kein Problem, ebenso wenig wie blitzschnelles Zurückschalten und blitzartige Überholvorgänge auf der anderen Seite. Dazu tragen die erfreulich kurzen und knackigen Schaltwege bei. Die sportlich-harte Federung ist sicher nicht jedermanns Sache, gehört aber einfach zum Fahrerlebnis dazu: Sehr schnelle Kurvenfahrten und plötzliches Ausweichen bei hohem Tempo bereiten dem RS5 auch dank der präzisen Lenkung keine Probleme. SUV-verwöhnte Passagiere könnten wegen der geringen Höhe des Wagens mit dem Ein- und Aussteigen erst einmal ihre Probleme haben, aber hier geht es schließlich um einen Sportwagen. Er steht für eine Extra-Portion Adrenalin auf Rädern: flach, breit, direkt.

Welche Leistungsdaten liefert das Audi RS5 Coupé?

Der 4,2-Liter-Achtzylinder steuert reichlich Power bei. Immerhin bis zu 450 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. Der agile und drehfreudige Motor lässt den RS5 in 4,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h sprinten. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei 250 Stundenkilometern in der vollausgestatteten Version. Der Motor hat 430 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 4000 U/min Der TFSI zeigt sich sehr souverän. Er erlaubt sowohl das kommode Dahingleiten auf der Autobahn als auch den Sprint zum Überholen auf der Landstraße. Die Geräuschentwicklung im Innenraum blieb auch bei größeren Geschwindigkeiten im angenehmen Rahmen. So verhält sich auch der Verbrauch. Beim Einstiegsbenziner liegt er bei 10,8 Litern. Wer mehr Power will, der muss 10,8 Liter auf 100 Kilometern in Kauf nehmen.

Ist der Innenraum des Audi RS5 Coupé ausgewogen und innovativ?

Gemessen am Niveau des Fahrzeug-Segments, dem sich der RS5 zugehörig fühlt, fällt auch die Ausstattung umfangreich aus. Die beinhaltet von 3-Zonen-Klimaautomatik, Sitzheizung bis Zentralverriegelung alles, was man in dieser Preisklasse erwartet. Sitze und Fahrverhalten sind sportlich-komfortabel gehalten - typisch Audi eben. Der Sport-Audi ist ein klassisches Coupe mit einer Länge von 4,65 Metern. Das bedeutet: Der Kofferraum ist mit 455 Litern nicht wirklich üppig dimensioniert. Den typischen RS5-Fahrer wird das nicht stören, denn ein Laderaum-Wunder will der Wagen nun wirklich nicht sein. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,86 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die Ausstattung erfreut mit einer Sieben-Stufen-S-Tronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Optional zum Frontantrieb ist der Audi mit Quattro-Allrad zu haben.

Wie sieht es mit der Fahrsicherheit beim Audi RS5 Coupé aus?

In Puncto Assistenzsysteme kann der Audi RS5 Coupé mit Kontrahenten seiner Größe und Preisklasse ohne Weiteres mithalten. Das Premium-Coupé liefert Spurwechselassistent, Spurhalteassistent.. Mit einer maximalen Laufleistung von höchstens 150.000 km und einem Fahrzeugalter von maximal acht Jahren verkauft auto.de nur Kraftfahrzeuge, die alle relevanten Safety-Features inklusive ABS und ESP sowie Airbag innehaben. Gleiches gilt für den Audi RS5 Coupé als Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Die elektronischen Assistenzsysteme um ABS und ESP halten Sie auch bei brenzligen Situationen im Straßenverkehr sicher auf der Bahn. Vor dem Verkauf über auto.de wird jedes Fahrzeug zusätzlich einer fachmännischen Qualitätskontrolle unterzogen, um die Sicherheit unserer Kunden und neuen Autobesitzer zu gewährleisten.

Wollen Sie mit wenigen Klicks zum eigenen Audi RS5 Coupé gelangen?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi RS5 Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Preisvergleich: Audi RS5 Coupé günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das Audi RS5 Coupé für nur 56.749 €

Wer sich für das Audi RS5 Coupé entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Alternativangebot für den Audi RS5: 67.149 €

Unser zweites Angebot zum Kauf des Audi RS5 Coupé können wir für 67.149 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden.

Audi RS5 Coupé: Jetzt günstige Rabatte von bis zu 5 % sichern

Dieses Audi RS5 Coupé ist auch bei uns als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 87.349 €. Man spart beachtliche 4.800 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 5 %. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Jetzt unschlagbar günstig Audi RS5 Coupé fahren!

Das Audi RS5 Coupé wirkt weiterhin zeitgemäß. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den RS5 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: im Leasing, als Barkauf oder Finanzierung.