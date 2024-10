Audi A5 Coupé: Premium-Coupé mit reichlich inneren Werten

Es gibt viele gute Gründe, die für einen Audi A5 sprechen. Beim Audi A5 Coupé ist es die Mischung, die aus ungestümer Kraft und bequemen Interieur alltagstauglichen Langstreckenkomfort bescheren. Die Neuauflage des Sportwagens ist weiterhin als Coupé erhältlich. Im Jahr 2007 verlässt der Audi erstmals seine Produktionsstätte und beginnt seinen Siegeszug mit einer Vielzahl an Extras. Die Front wird von einem markanten Singleframe-Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt das Audi A5 Coupé ein neues Kapitel in der AUDI-Formensprache auf: Der Singleframe-Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Bietet das Audi A5 Coupé gute Fahrleistungen?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der A5 mit einem 1,8-Liter-Motor. Das Modell bietet bis zu 354 PS unter der Motorhaube und in der Grundmotorisierung geht der Audi A5 immerhin schon mit 160 PS an den Start. Der agile und drehfreudige Motor lässt den A5 in 8,4 beziehungsweise 5,1 Sekunden auf 100 km/h sprinten. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Der Motor hat 250 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 1250 U/min in der Basismotorisierung. In der Topmotorisierung steigt es dann schon auf kräftige 500 Newtonmeter Drehmoment an. Und der Verbrauch? Ungläubig muss man sich die Augen reiben, als der Bordcomputer 12,1 Liter Benzin pro 100 Kilometer anzeigt.

Welche Komfortmerkmale hat das Audi A5 Coupé?

Auto-Liebhaber aufgepasst: Gegenüber der üblichen Konkurrenz will sich der Zweitürer auch mit einer umfangreichen Ausstattung absetzen. So hat diese Variante zum Beispiel Sprachsteuerung, Sitzheizung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und 3-Zonen-Klimaautomatik serienmäßig mit an Bord. Mit seinem angemessenen Basispreis gehört der Audi A5 ausstattungsmäßig definitiv zu den preislich attraktiven Angeboten. Für das Gepäck gibt es 455 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 830 Liter werden. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 2,02 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Der Audi erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik, der das Aufheulen des Motors, das bei anderen Vertretern mit dieser Antriebsart stört, fremd ist. Serienmäßig wird der Audi A5 mit Frontantrieb angeboten. Optional zum Frontantrieb ist der Ingolstädter außerdem mit Quattro-Allrad erhältlich.

Gilt Safety First auch für den Audi A5 Coupé?

Kommen Sie jetzt auf die sichere Seite und ergattern Sie sich einen von über 130.000 fachmännisch geprüften Neuwagen oder Gebrauchtwagen auf auto.de. Unsere Fahrzeuge zeichnen sich durch eine maximale Laufleistung von 150.000 aus und wurden vor höchstens acht Jahren das erste Mal zugelassen. Darüber hinaus sind alle auf auto.de angebotenen Autos mit einer 12 monatigen Garantie ausgestattet. Mit den sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmalen um ABS, ESP und Airbag gelangen Sie bei uns nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch beim Autokauf auf die sichere Seite. Steigen Sie unbesorgt in den Audi A5 Coupé ein und genießen Sie die gute Fahrt.

Wie kann man sich ein günstiges Audi A5 Coupé Angebot sichern?

Am einfachsten auf auto.de - bei uns können Sie auch bei den Modellen des Audi A5 Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung, Laufzeit und Kilometerleistung können Sie selbst nach eigenem Bedarf anpassen. Besonders vorteilhaft ist diese Bezahlmethode dann, wenn das Auto von Selbstständigen geleast wird und voll von der Steuer abgesetzt werden kann. Bei einem Leasing besteht ebenfalls die Möglichkeit nach Ende der Laufzeit das Fahrzeug zu kaufen.

Jetzt Audi A5 Coupé Preisvorteile für Barkauf, Leasing oder Finanzierung vergleichen

Das Audi A5 Coupé für nur 41.089 €

Wer sich für das Audi A5 Coupé entscheidet, kann bei uns ein echtes Schnäppchen machen. Darüber hinaus vermitteln wir auch Top-Finanzierungsangebote. Außerdem kann man sich bei uns über ein günstiges Leasing informieren. Unsere Berater freuen sich auf Ihren Anruf.

Audi A5 Coupé: Günstige Alternativen mit 1.300 € Ersparnis

Unser zweites Angebot des Audi A5 Coupé können wir für 33.889 € anpreisen. Die Erspanis beträgt 1.300 € gegenüber dem gegenwärtigen Marktpreis von 35.189 €. Das ist ein Rabatt von ganzen 4 %. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, ein passendes Angebot zu finden.

Audi A5 Coupé: Bei uns für lediglich 37.589 € besonders günstig

Zur Zeit bieten wir den Audi A5 auch für 37.589 € an. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung wünscht, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Fahrzeug wie der A5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man unbedingt zugreifen sollte, da das Angebot schnell vergriffen sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Wer sparen will, greift jetzt beim Audi A5 Coupé zu

So viel Komfortwerte werden nur selten in diesem Segment geboten. Neben Komfort und Dynamik kommen aber auch praktische Werte beim Audi A5 Coupé nicht zu kurz. Dank der gestreckten Karosserie und dem ebenfalls gewachsenen Radstand hat das Coupe genügend Platz.