Audi A5 Sportback g-tron: Provozierendes Kraftpaket

Im Audi-Sortiment spielt er die Rolle des Top-Athleten. Für seine Nutzer und Besitzer ist der Audi A5 Sportback g-tron die Quelle einer gehörigen Portion Fahrspaß. Denn das heimische Coupe schaut nicht nur ziemlich schön aus, sondern fährt sich auch außerordentlich gut. Der Siegeszug des Audi A5 Sportback g-tron beginnt im Jahr 2007. Das Coupe besitzt zwar ein Sportfahrwerk, doch gelang den Entwicklern ein guter Kompromiss zwischen einer sportlichen Härte und Komfort. Die Sitze sind gut ausgeformt, die Geräuschkulisse gut gedämpft, sodass sich der A5 auf dem Boulevard genauso gut bewegen lässt wie auf kurvigen Landstraßen, wo die Kombination aus Fahrwerk und Leistungsentfaltung Appetit auf immer mehr Kurven macht. Auch der tiefe Schwerpunkt wirkt sich positiv aus. Auf den Boulevards lässt sich der A5 promenieren und zieht die Blicke auf sich.

Was sind die technischen Daten des Audi A5 Sportback g-tron?

Der 2,0-Liter-Vierzylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,5-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 150 PS an. Maximal leistet er bis zu 170 PS in der Topmotorisierung. Die 8,4 Sekunden, die der Audi dabei auf dem Papier von 0 km/h auf Tempo 100 braucht, sind klassentypisch, aber gefühlt reicht die Power völlig aus - vor allem im Stadt- und Landverkehr. Minimal braucht man mit dem A5 nur 5,1 Sekunden, um die 100er-Marke zu knacken. Der Antrieb macht ihn maximal 250 km/h schnell. Hinzu kommen mindestens 250 Newtonmeter in der Drehmomentspitze bei einer maximalen Drehzahl von 1250 U/min. Wer höher geht, kann bei den stärkeren Aggregaten des Herstellers bis zu 500 Newtonmeter haben. Der Audi A5 Sportback g-tron fährt mit Erdgas (CNG) - der Verbrauch liegt im Schnitt bei 5 kg auf 100 Kilometern. Daraus folgt ein CO2-Ausstoß von 102 g auf hundert Kilometern.

Wieviel Komfort und Ausstattung bietet ein Audi A5 Sportback g-tron?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der A5 damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Audi hat neben einer Sitzheizung, einem Multifunktionslenkrad und einer Servolenkung auch noch vieles mehr an Bord. Für das Gepäck gibt es 390 Liter Platz. Steht ein Umzug an, können daraus durch Umklappen der Rücksitzlehnen zu einer fast ebenen Ladefläche bis zu 1.210 Liter werden. Das Gewicht von 2,02 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Audi A5 vollkommen in Ordnung. Die zur Wahl stehenden Motoren übertragen ihre Kraft wahlweise über eine knackig-kurze Sechsgang-Schaltung auf die Antriebswelle. Wer wünscht, kann auf ein Automatikgetriebe ausweichen. Die Ausstattung erfreut außerdem mit einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik. Standardmäßig wird der Audi A5 nur mit Frontantrieb angeboten.

Bringt Sie ein Audi A5 Sportback g-tron sicher von A nach B?

Bei auto.de finden Sie ausschließlich sichere Automobile, ganz egal, ob Neuwagen oder Gebrauchtwagen - alle Autos bei uns durchlaufen einen fachmännischen Qualitätscheck bevor sie in unser großes, aus über 130.000 Fahrzeugen bestehendes Sortiment übernommen werden. Ein KFZ auf auto.de hat immer eine Laufleistung von 150.000 km oder weniger und überschreitet niemals ein Fahrzeugalter von acht Jahren. Der Audi A5 Sportback g-tron macht da keine Ausnahme und besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Möchten Sie sich jetzt Rabatte sichern für den Audi A5 Sportback g-tron?

Bei uns auf auto.de finden Sie faire Preise für Ihr Traumauto. Wählen Sie ihre bevorzugte Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit Ihren neuen Audi bar zu kaufen, zu leasen oder zu finanzieren. Bei Leasing oder Finanzierung können wir die Konditionen wie Rate und Anzahlung individuell auf ihre Bedürfnisse anpassen. Wir beraten Sie gerne zu den Details.

Günstige Vergleichspreise: Kaufen, leasen oder finanzieren Sie Ihren Audi A5 Sportback g-tron

Der Audi A5 Sportback g-tron für nur 28.989 €

Unser erstes Angebot des Audi A5 Sportback g-tron hat einen Kaufpreis von 28.989 €. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihre Vorgaben angepasst werden.

Unser zweites Kaufangebot des Audi A5 Sportback g-tron können wir für 39.089 € unterbreiten. Ein Leasing ist für dieses Audi-Angebot auch möglich. Unsere Berater unterstützen Sie gerne, um ein passendes Angebot zu finden. Wer einen Ratenkauf mittels Finanzierung bevorzugt, kann von den günstigen Angeboten auf auto.de profitieren. Ein Coupé wie der A5 entpuppt sich bei einer Finanzierung als echtes Topangebot, bei dem man nicht lange fackeln sollte, da das Angebot schnell vorbei sein kann. Angebote ohne Anzahlung sind auch möglich. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Bei einem Leasing können Sie die Option nutzen, das Leasingfahrzeug käuflich zu erwerben, nachdem der Leasingvertrag ausgelaufen ist. Fragen Sie uns, wir beraten Sie gerne.

Schnell Rabatte sichern beim Audi A5 Sportback g-tron

So viel Komfortwerte werden nur selten in diesem Segment geboten. Neben Komfort und Dynamik kommen aber auch praktische Werte beim Audi A5 Sportback g-tron nicht zu kurz. Dank der gestreckten Karosserie und dem ebenfalls gewachsenen Radstand hat das Coupe genügend Platz.