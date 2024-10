Der Audi S3 macht die Kaufentscheidung leicht

Die Limousine des Audi S3 ist nicht mehr wegzudenken vom hiesigen Straßenbild. Und das aus gutem Grund: Die gute Verarbeitung, die Topausstattung machen den S3 zu einem gesuchten Topseller in seiner Fahrzeugklasse. Sowohl Benziner gelten als robust, durchzugsstark und dabei durchaus sparsam.

Der Audi S3 ist als Cabrio erhältlich. Das Cabrio ist der optimale Fahrzeugtyp für Fahrer, die sich nicht einfach nur von A nach B bewegen wollen, sondern dabei einen Hauch von Freiheit spüren möchten. Durch das faltbare Verdeck sind Cabrios gerade an warmen und sonnigen Tagen ein sehr beliebtes Fortbewegungsmittel. Zusätzlich zum spürbaren Fahrtwind, der die Klimaanlage ersetzt, glänzen Cabrios vor allem mit ihrem stylischen Aussehen. Egal ob mit Automatik oder manueller Schaltung, lässiges Cruisen ist mit einem Cabrio wie dem Audi S3 allemal drin. Viele Cabrio-Modelle gelten als Klassiker und erobern auch als Gebrauchtwagen die Herzen vieler Auto-Liebhaber.

Der Audi S3 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Das Leistungsspektrum des Audi S3 beginnt mit einem 2-Liter-Motor mit 209 PS beim Einsteigermodell. In der Topmotorisierung erzeugt das 2-Liter-Aggregat mit 310 PS für Power satt unter der Motorhaube, was für eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h sorgt. Audi zeigt Gespür für die richtigen technischen Innovation und bietet den S3 mittlerweile mit modernen Antrieben wie sparsamen Motoren an. Der Audi S3 hat sich über die Jahre hinweg einen gewissen Status erarbeitet und ist sowohl als Neuwagen wie auch als Gebrauchter sehr gefragt. Bei auto.de finden Sie mit nur wenigen Klicks Ihren S3 und das zu günstigen Konditionen.