Das Audi TT Coupé bringt einen gekonnt vorwärts

Bei Audi geht es spannend zu, denn jetzt fährt das Coupé Audi TT als Benziner vor. Trotz seiner starken Leistung von satten 360 PS schwebt das 1,95 Tonnen Coupé sportlich-ambitioniert von einem Abenteuer ins Nächste. Seit Produktionsbeginn im Jahr 2006 läuft das Modell in zahlreichen Ausstattungen vom Band, die kontinuierlich erweitert wurden. Die Front wird von einem markanten Singleframe-Kühlergrill geprägt. Für einen eigenständigen Charakter der muskulösen Karosserie sorgt die markante Seitenlinie, der man eine elegante Note nicht abschreiben darf. Mit seinem dynamischen Design schlägt das Audi TT Coupé ein neues Kapitel in der AUDI-Formensprache auf: Der Singleframe-Kühlergrill soll auch kommende Modelle zieren, die für die Marke typischen Scheinwerfer werden künftig kleiner ausfallen. Sportlich-straff ist das Fahrwerk abgestimmt, die direkte Lenkung arbeitet präzise.

Wieviel Leistung hat das Audi TT Coupé?

Der 3,2-Liter-Sechszylinder steuert genügend Power bei. Sparsamer fährt man mit dem 1,8-Liter-Vierzylinder. Als Einstiegsmodell bietet der Hersteller 160 PS an. Maximal leistet er bis zu 360 PS in der Topmotorisierung. Und mit 7,5 Sekunden für den Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 kommt der Ingolstädter zügig in Fahrt. Zumindest bei dem Basismotor. Schneller kommt man mit dem stärkeren 3,2-Liter-Motor auf Touren und in 4,3 Sekunden auf Tempo 100. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 226 km/h. Drehmoment wird reichlich geboten: 250 Newtonmeter bei einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Und das in der Basisversion. In der Topmotorisierung sehen die Werte wie folgt aus: 465 Newtonmeter mit einer maximalen Drehzahl von 2500 U/min. Der Verbrauch pendelt sich bei etwa 9 Litern Benzin ein, liegt bei flotter Fahrweise aber auch ein bisschen höher. Wer sich für den stärkeren Benziner entscheidet, den das Werk bietet, der muss mit 10,3 Litern auf 100 Kilometern rechnen. Kunden, die den Selbstzünder favorisieren, müssen sich mit Verbrauchswerten von 5,3 Litern Diesel bzw. 5,3 Litern arrangieren.

Welche Komfortmerkmale hat das Audi TT Coupé?

Für das besonders geschmeidige Fahrverhalten ist die Lenkung verantwortlich. Es ist wirklich eine Freude, wie sich der TT damit um die Ecken schlängelt und mühelos auch sehr flotte Richtungswechsel wegsteckt. Der Audi hat neben einer Bluetooth-Schnittstelle, einer Klimaautomatik und einer Sitzheizung auch noch vieles mehr an Bord. Die Platzverhältnisse des Zweitürers sind gut. Auch der Kofferraum ist mit 290 Litern ausreichend groß. Bei umgeklappter Rückbank hat man 700 Liter zur Verfügnung. Einparkhilfen erweisen sich bei den Abmessungen des 4,2 Meter langen Coupés als durchaus nützliche Assistenzsysteme. Das Gewicht von 1,95 Tonnen geht für ein Coupé wie dem Audi TT vollkommen in Ordnung. Seine Kraft überträgt der Motor entweder mittels einer Sechs-Gang-Handschaltung auf die Straße oder optional mit einer Automatik. In Verbindung mit der Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik, die auch verfügbar ist, offenbaren sich keine Schwächen. Die Kraft des TT Coupé wird wahlweise über das Getriebe an die Vorderräder abgegeben. Ratsam ist es, den Audi TT Coupé mit Quattro-Allrad zu ordern. Auf diese Weise stellt man sicher, dass einem auf fast allen Untergründen und bei jeglichen Witterungsbedingungen optimaler Grip geboten wird.

Suchen Sie ein sicheres Auto des Kalibers Audi TT Coupé?

Zu Ihrer Sicherheit durchlaufen alle Neuwagen und Gebrauchtwagen bei auto.de einen fachmännischen Qualitätscheck. Dabei wird sichergestellt, dass die Fahrzeuge ein Alter von acht Jahren nicht überschreiten und einen Kilometerstand von allerhöchstens 150.000 km aufweisen. In der Folge erhält jedes Auto 12 Monate Garantie, die ab dem Kauf beginnt. Beim Audi TT Coupé sind serienmäßig außerdem folgende Sicherheitssysteme mit an Bord: ABS, ESP und Airbag. Mit dieser Technik gelingt schnelles Anfahren ohne Schlupfverlust genauso gut wie abruptes Abbremsen mit Beibehaltung der Manövrierbarkeit.

Wo gibt es hohe Rabatte für das Audi TT Coupé?

Auf auto.de das deutsche Coupe als Neuwagen oder Gebrauchtwagen kaufen, leasen oder günstig finanzieren? Bei uns können Sie bei den Modellen des Audi TT Coupé zwischen Barkauf, Leasing oder einer Finanzierung wählen. Anzahlung und Laufzeit können unsere Kunden selbst individuell anpassen. Unsere Berater helfen Ihnen gerne weiter bei der Suche nach Ihrem passenden Fahrzeug.

Preisvergleich: Audi TT Coupé günstig finanziert, geleast oder gekauft

Das Audi TT Coupé für nur 28.249 €

Unser erstes Angebot des Audi TT Coupé hat einen Kaufpreis von 28.249 €. Sie sparen 2.300 € bei einem Listenpreis von 30.549 €. Das sind satte 8 % Rabatt. Rate, Laufzeit, Anzahlung und Kilometerleistung können individuell auf Ihr Portemonnaie angepasst werden.

Alternativangebot des Audi TT Coupé für 37.989 €

Neben dem ersten Angebot können wir den Audi TT auch für 37.989 € anbieten, statt bisher für 39.389 €. Der Rabatt von 1.400 €, ist ein überzeugendes Angebot, gemessen an Ausstattung und Allgemeinzustand. Wer eine Finanzierung oder ein Leasing sucht, profitiert von unseren günstigen Angeboten. Beim TT kann man ein echtes Schnäppchen machen. Wir helfen Ihnen gerne dabei, ein passendes Angebot zu finden. Neben Finanzierung und Barkauf ist dieses Angebot auch als günstiges Leasing verfügbar. Stellenweise kann ein Leasing lohnender sein als eine Finanzierung, besonders dann, wenn man die Option hat, den Audi TT zu erstehen, wenn der Leasingvertrag endet. Informieren Sie sich dazu ganz unverbindlich bei unseren Beratern.

Beim Audi TT Coupé bis zu 19.965 € sparen

Dieses Audi TT Coupé ist auch als günstiges Angebot zu haben und zwar für gerade mal 66.249 €. Man spart beachtliche 19.965 € zum regulären Kaufpreis. Das ist ein stolzer Rabatt von immerhin 23 %. Zusätzlich können wir für den Wagen auch eine günstige Leasingrate von 737 € pro Monat anbieten, mit einer Laufzeit von 48 Monaten. Die Anzahlung würde bei 13.200 € liegen, die Kilometerleistung bei 10.000 Kilometern. Auf Wunsch können wir außerdem andere Top-Leasingangebote zusammenstellen. Angebote ohne Anzahlung sind ebenfalls möglich. Auch eine Finanzierung stellt für viele Kunden - neben Barkauf oder Leasing - eine attraktive Option dar. Teilweise haben wir sogar faire Finanzierungsangebote ohne Anzahlung. Unsere Berater helfen Ihnen bei der Suche gerne weiter, um das passende Angebot zu finden.

Günstiger ist das Audi TT Coupé nicht zu haben

Unterm Strich ist das Audi TT Coupé ein interessantes Nischenfahrzeug. Es vereint ein ungewöhnlich schönes Design mit sportlichen Fahrleistungen und einem guten Schuss Alltagstauglichkeit. Vor allem seine Karosserie gibt ihm Charakter. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern umfasst das Angebot sportlicher Fahrzeuge von Audi im Coupé-Segmenteinen eigenständigen Sportwagen.