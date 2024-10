Audi S4 Avant: Allrad-Ingolstädter mit reichlich inneren Werten

Durch das gut abgestimmte Fahrwerk, die direkte Lenkung und den kräftigen Antrieb bietet der Kombi viel Fahrspaß zum angemessenen Preis. Zuerst fällt bei dem Audi S4 Avant das gefällige Äußere auf. Ein bisschen Extravaganz darf nicht fehlen und trotz der Markenidentität ist der S4 ein eigenständiges Automobil mit individuellem Charakter. Den Mitbewerbern kann der Audi durchaus Paroli bieten. Dazu zählen neben den hochwertigen und preiswerten Ausstattungspaketen auch die akzeptablen Betriebskosten. Die Markteinführung war vor achtzehn Jahren. Seitdem ist die Baureihe um verschiedene Ausstattungsvarianten erweitert worden. Die Form folgt der Funktion, ein Kombi soll praktisch und als Audi auch besonders ansprechend sein. Der S4 leidet nicht unter den ästhetischen Ansprüchen seiner Kundschaft und schafft den Spagat zwischen praktischem Nutzen und einer feinen Linienführung mit Bravour. Der markentypische Kühlergrill sorgt mit sportiver Prägung für einen gelungenen Auftritt.

Wieviel Technik bietet der Audi S4 Avant?

Die größten Neuerungen finden sich jedoch unter der Motorhaube. Wie bisher startet der S4 mit einem 4,2-Liter-Motor. Immerhin bis zu 344 PS liefert der Verbrenner als maximale Systemleistung ab. In flinken 5,8 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und braucht den Vergleich mit anderen Markt-Rivalen nicht zu scheuen. Seine Höchstgeschwindigkeit erreicht er bei immerhin 250 km/h. Der Motor hat 410 Newtonmeter Drehmoment. Das ergibt ein maximales Drehmoment von 3500 U/min Den Normwert von maximal 13,5 Litern Benzin überschreitet er auf 100 Kilometern praktisch kaum – auch wenn man etwas flotter unterwegs ist. Es bleibt also offenbar auch beim neuen Messverfahren dabei, dass Achtzylinder per se besser abschneiden, obwohl sie in der Praxis durch die höheren Drehzahlen ihren Vorteil geringfügig verspielen.

Wie bequem reist man im Audi S4 Avant?

Ab Werk besitzen die S4-Modelle eine Servolenkung, einen USB-Anschluss, eine Sitzheizung, eine Sprachsteuerung, ein Navigationssystem, ein Multifunktionslenkrad, eine Lenkradheizung, eine Zentralverriegelung mit Fernbedienung, eine Bluetooth-Schnittstelle und eine Klimaautomatik. Der Kofferraum schluckt bei voller Bestuhlung 440 Liter - ein ordentlicher Wert für 4,59 Meter Fahrzeuglänge. Mit umgeklappter Rückbank sind es 1.354 Liter Stauraum. Auf der Straße zeigt sich der Motor drehfreudig und macht den 1,78 Tonnen schweren Ingolstädter durchaus flott. Der Motor arbeitet mit einer Sechsgang-Handschaltung zusammen. Bei den höheren Ausstattungslinien gibt es auch eine Automatik. Die Topversion wird ab Werk optional mit einer Sechs-Stufen-S-Tronic-Automatik ausgeliefert. Außerdem gibt es eine weitere Besonderheit bei diesem Audi: Der S4 Avant wird nur mit Quattro-Allrad angeboten. Das ist aber auch nicht überraschend, da besonders bei Premium-Kombis zunehmend Allrad von den Kunden gefragt ist.

Wie hoch ist der Sicherheitsstandard des Audi S4 Avant?

Der Audi S4 Avant besticht durch seine umfangreiche, serienmäßige Sicherheitsausstattung inklusive ABS und ESP sowie Airbag. Die elektronischen Helferlein unterstützen Sie beim Anfahren und gewährleisten genügend Schlupf. Bei einer Notbremsung sorgen sie außerdem dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug weiterhin in eine andere Richtung steuern und kontrollieren können, auch wenn der Fuß auf der Bremse steht.

Der Audi S4 Avant wirkt immer noch frisch und modern. Das Interieur gefällt ebenso wie das Infotainment, welches alle klassentypischen Ansprüche meistert. Das Angebot an Motoren bietet jedem Fahrertyp ein freudiges Fahrerlebnis. Das Ausstattungskonzept lässt den Einstiegspreis zweifelsohne vertretbar erscheinen. Zusammen mit den empfehlenswerten Paketen klettert der Preis aber auch nicht über einen Betrag, der nicht mehr gerechtfertigt wäre, zumal wir den S4 zu sehr günstigen Konditionen anbieten: als Barkauf und via Finanzierung sowie als Leasing.