Der Citroen C3 Picasso macht klare Ansagen

Bereits das Design des Citroen C3 Picasso betont seine Klasse. Die Frontpartie wird durch den klassischen Kühlergrill und die markanten Scheinwerfer hervorgehoben. Auf auto.de finden Sie den Citroen C3 Picasso in mehreren Varianten.

In Sachen Pferdestärken werden in der Basismotorisierung 92 PS geboten. In der verfügbaren Topmotorisierung sind bis zu 120 PS Leistung drin. Das Werk bietet 1,6 Liter Hubraum für den C3 Picasso an. Dabei bewegt der C3 Picasso sich mit 188 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. In 14,6 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der vielen Leistungsmerkmale, welche der Citroen mitbringt. Beschleunigt wird der C3 Picasso von einem Benziner und einem maximalen Drehmoment von 270 Newtonmeter. Bei 6,9 Litern je 100 Kilometer pendelt sich der Verbrauch ein. Der Citroen C3 Picasso bringt 1,77 Tonnen auf die Waage. 385 Liter Ladevermögen ist im Kofferraum vorhanden. Der Citroen hat eine Länge von 4,1 Meter.

Sicherheit, Assistenzsysteme und Austattung: Alle stimmt beim Citroen C3 Picasso

In Sachen Ausstattung lässt der Citroen C3 Picasso keine Wünsche offen. So sind Servolenkung, Sitzheizung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung zusammen mit Klimaanlage selbstverständlich serienmäßig an Bord. Per Sechsgang-Handschaltung kann man eine andere Gangstufe wählen. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Der Citroen C3 Picasso verfügt über ein Frontantrieb.. Standardmäßig gibt es für den C3 Picasso ABS und ESP. 6 Airbags tragen zum Insassenschutz bei.

Worauf warten Sie? Ihr neuer Citroen C3 Picasso steht schon bereit!

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten. Bei auto.de finden sie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen zu Top-Preisen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Service überzeugen und sichern sich zeitnah den Citroen C3 Picasso!