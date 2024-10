Citroen C4 Spacetourer: Jetzt bei auto.de erhältlich

Der Citroen C4 Spacetourer ist bei uns seit 2013 auf dem Markt erhältlich und stellt eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Herstellers dar. Der Citroen C4 Spacetourer ist erhältlich als Van.

Angenehm arbeitet der 165 PS-Motor mit kultivierter Laufruhe. Mit dem 2,0-Liter-Benziner zeigt sich der C4 Spacetourer deutlich mehr als ausgereiftes und erwachsenes Fahrzeug. Dabei bewegt der C4 Spacetourer sich mit 210 km/h Höchstgeschwindigkeit auf Klassenniveau. 15,3 Sekunden dauert der Spurt auf Tempo 100. Das Aggregat stellt seine Spitzenleistung bei 400 Umdrehungen in der Minute zur Verfügung, das Drehmoment-Maximum liegt bei 4250 Touren an. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 6,3 Litern und einem CO2-Ausstoß von 149 g/Km. Der C4 Spacetourer wiegt 1,83 Tonnen. Das Gepäckraumvolumen liegt bei 537 Liter, 1709 Liter mit umgeklappter Rückbank, bei einer Fahrzeuglänge von 4,6 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der Citroen C4 Spacetourer sprintet in 15,3 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Der Citroen C4 Spacetourer bringt Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Klimaautomatik, Klimaanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht (AFS), Tagfahrlicht LED und Bi-Xenon-Scheinwerfer mit. Den C4 Spacetourer gibt es mit manueller Sechsgang-Handschaltung. Einen dicken Anteil am positiven Gesamteindruck kann dabei das Sechs-Gang-Automatikgetriebe für sich generieren. Frontantrieb gehört beim Citroen C4 Spacetourer auch zum Repertoire.. Zur Sicherheitsausstattung zählen ABS, ESP und Seitenairbag. 6 Airbags sollen die Folgen eines Unfalls für die Passagiere glimpflicher verlaufen lassen.

