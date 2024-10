Der Citroen C4 Cactus bleibt keine Antwort schuldig

Diese Baureihe des Citroen C4 Cactus hatte ihre Markteinführung im Jahr 2014 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Der Citroen C4 Cactus kann als SUV geordert werden.

Citroen C4 Cactus bietet Platz und ist trotzdem sportlich unterwegs. Was lange währte, wurde dann aber auch gut - der C4 Cactus C4 Cactus hinterlässt jedenfalls einen überzeugenden Eindruck. Die große Herausforderung für die Designer beim höhergelegten Modell einer Marke ist es ja, deren aktuelles Gesicht und den typischen optischen Auftritt in einem ganz anderen Format gleichzeitig weiterzuentwickeln und trotzdem auf den ersten Blick erkennbar zu machen. Diese Operation darf als gelungen angesehen werden, der C4 Cactus ist wirklich ein Citroen, vom großen, Kühlergrill über die elegante Seitenlinie bis zu den Rückleuchten. Der 4,17 Meterlange Citroen ist ein positiv auffallender, imposanter Vertreter der SUV-Zunft.

131 PS stehen bereit für den Fahrer. Dafür gibt es einen Antriebsstrang mit 1,2-Liter-Dreizylinder-Benziner. Daneben gibt es nun einen Antrieb mit 1,6-Liter-Vierzylinder-Aggregat, der seine Power über seinen Frontantrieb liefert. Bei 193 km/h endet der Vortrieb. Beim Sprint von null auf 100 km/h vergehen 15 Sekunden. Der Hersteller bietet 254 Newtonmeter maximales Drehmoment (Nm) über den breiten Drehmomentbereich bis 2750 Umdrehungen pro Minute (U/min). Besonderer Disziplin bedarf es nicht, um Überland auf 4,8 Litern Verbrauch zu kommen, doch im Kurzstreckenverkehr gibt auch der Motor seine Zurückhaltung auf. Der Citroen C4 Cactus bringt 1,73 Tonnen auf die Waage. Der Kofferraum fasst 348 Liter. Will also heißen: Die Mitnahme-Eigenschaften beherrscht der C4 Cactus geradezu schlafwandlerisch, gemessen an seiner Länge von 4,17 Meter. Wer die Rückenlehnen der Sitzanlage im Fond umklappt, steigert das Transportvolumen auf 1170 Liter.

Der Citroen C4 Cactus sprintet in 15 Sekunden von Null auf Einhundert Stundenkilometer

Überzeugend ist auch die Serienausstattung des Citroen C4 Cactus. Es gehören unter anderem Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, Klimaanlage und Tagfahrlicht LED zum Serienumfang. Serienmäßig sind die Motoren mit einer Sechs-Gang-Handschaltung kombiniert. Aber darüber hinaus ist ebenfalls eine geschmeidig schaltende Fünf-Stufen-Automatik mit Doppelkupplungsgetriebe zu haben. Er schickt akustisch sehr dezent seine gewaltigen 254 Newtonmeter Drehmoment an den Frontantrieb.. ABS, ESP sowie Seitenairbag sind mit an Bord.

Jetzt Angebote für ihr neues Auto den Citroen C4 Cactus anfordern, vergleichen und zugreifen!

Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot für den Citroen C4 Cactus an. Sichern Sie sich die unschlagbar günstigen Konditionen beim Kauf Ihres Fahrzeuges.