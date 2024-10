Der Mercedes-Benz C 400 - Topleistung und einzigartiges Design

Diese Baureihe des Mercedes-Benz C 400 hatte ihre Markteinführung im Jahr 2014 und gehört seit jeher zu den gesuchten Angeboten. Auf auto.de finden Sie den Mercedes-Benz C 400 in folgenden Varianten: Als Cabrio, Coupé, Kombi oder auch als Limousine. Ein 3,0-Liter-Sechs-Zylinder-Motor setzt 333 PS mittels einer Automatik in tosende Allrad-Traktion um. In 10,6 Sekunden Tempo 100 Kilometer pro Stunde zu erreichen, ist nur eines der zahllosen Features, die die Limousine mitbringt. Auf den Straßen und Parkplätzen, in den Tiefgaragen oder vor der Pommesbude – Mercedes-Benz C 400 lässt Menschen zu neugierigen Erdmännchen mutieren. Hier und da naht jemand heran, um die Limousine zu beschnuppern, die optisch eine Show macht, dass es nur so blitzt. Dass gerade Mercedes-Benz mit einem Auto um die Ecke biegt, das so viel cooler ist als die sonst üblichen Platzhirsche, ist eine Nachricht wert. Der Mercedes-Benz kommt dort ins Spiel, wo jemand einen fahrbaren Untersatz sucht, das Spaß macht, aber der Familie nicht im Weg steht. Der Kombi wirkt von der Seite dynamisch und mag sich aber vom aktuellen Erscheinungsbild seiner Wettbewerber durchaus abzuheben. Er wirkt modern, aber nicht spektakulär. Da entwickelten die Designer beim Gesicht des Mercedes-Benz C 400 schon mehr Ehrgeiz.

Natürlich ist diese Form der Dachfreiheit in einem Mercedes-Benz keine unbequeme Lebensform. Serienmäßig und ohne Aufpreis liegt das Gewicht der Sonne auf der C-Klasse Cabrio. Denn der Mercedes-Benz-Anspruch lautet: Wir bauen komfortable und wertbeständige Cabrio für unsere Kunden.

Wer würde bestreiten, das der Mercedes-Benz C-Klasse C 400 folgende Prädikate für sich in Anspruch nehmen: Schnell, sportlich, leistungsstark und alltagstauglich. Das Coupé ist für ein Publikum kreiert, dass mehr such als eine gewöhnliche Möglichkeit der Fortbewegung. Die Markante Front und die athletischen Linien machen ihn zu einem besonderen Gran Turismo. Der Motor macht nicht nur akustisch deutlich, das man mit dem Mercedes-Benz kraftvoll über die Landstraßen gleiten kann.

Die Spanne an Pferdestärke reicht dabei von 333 PS bis 333 PS. Momentan gibt es den Mercedes-Benz C 400 mit einem 3,0-Liter-Sechszylinder-Benziner. Mercedes-Benz liefert den C 400 mit dem 3,0-Liter-Sechszylinder und 250 Stundenkilometern Spitze. Für den Standardsprint rechnet Mercedes-Benz mit weniger als 10,6 Sekunden. Der Antrieb liefert seine 333 PS bei 1600 U/min ab. Das maximale Drehmoment von 480 Nm sorgt für reichlich Vortrieb. Am oberen Ende des Leistungsspektrum befindet sich ein Benzin mit einem Verbrauch von 7,8 Litern und einem CO2-Ausstoß von 185 g/Km. Der C 400 wiegt 1,81 Tonnen. Bei einer Fahrzeuglänge von 4,7 Meter, entspricht er dem Gardemaß seiner Fahrzeugklasse.

Der Mercedes-Benz C 400 versteht sich als Balance aus Komfort und Funktionalität

Diese Version des Mercedes-Benz C 400 verfügt über Multifunktionslenkrad, Navigationssystem, Servolenkung, Sitzheizung, Start/Stop-Automatik, USB-Anschluss, Bluetooth, Zentralverriegelung, 2-Zonen-Klimaautomatik, Klimaautomatik, LED-Scheinwerfer und Tagfahrlicht. Es fallen die Gangwechsel der Automatik sehr geschmeidig aus und finden nicht allzu häufig statt. Die Antriebsgrundlage für das Fahren auf unasphaltierten Terrain ist beim Mercedes-Benz ein ein Allradsystem. Es kann die jeweils benötigte Antriebskraft stufenlos an jedes einzelne Rad übertragen.. Er kommt bereits in der Basisversion mit dem umfangreichen Sicherheitspaket zu den Kunden. Dazu zählt das ABS und ESP.

Es lohnt sich! Jetzt bei auto.de die besten Angebote sichern und direkt mit dem Mercedes-Benz C 400 durchstarten.

Unsere Mitarbeiter freuen sich darauf Ihnen ein unverbindliches Angebot zu unterbreiten. Bei auto.de finden sie eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen zu Top-Preisen. Lassen Sie sich von unserem umfangreichen Service überzeugen und sichern sich zeitnah den Mercedes-Benz C 400!